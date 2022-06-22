الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

50 قتيل وعشرات الإصابات جراء زلزال ضرب أفغانستان

تقرير الطب الشرعي يكشف السبب الرئيسي لوفاة طالبة المنصورة

حالتان اشتباه بجدري القرود في كوريا الجنوبية

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

إصابة 3 أشخاص في اندلاع حريق بمطار ميامي

مرصد الزلازل يسجل هزتين أرضيتين في أفغانستان وإيران

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة الأربعاء

الامن العام : إصابة طفل برصاصة طائشة في مادبا

الملك يقدم قلادة الحسين بن علي للأمير محمد بن سلمان - صور

الأربعاء، 22-06-2022 07:57 ص

3 مكونات للسلطة لا يجب عليك تخزينها في البراد

ط


الوكيل الإخباري - يقوم الكثيرون عادة بوضع خضروات السلطة في براد المنزل (الثلاجة)، إلا أن هناك بعض المكونات، التي يجب تخزينها بالفعل في الخزانة أو في درجة حرارة الغرفة. لكن من وجهة النظر العلمية، فإن بعض الخضروات، مثل الخيار والطماطم والبصل، هي في الواقع أكثر ملاءمة للبيئة المعتدلة ويساعد إبقائها خارج البراد في زيادة عمرها الافتراضي، بحسب ما ورد في تقرير نشرته "ذي إكسبريس" The Express البريطانية.

اضافة اعلان


الخيار في الخزانة


وفقًا لكلية العلوم الزراعية والبيئية البريطانية، إذا تم تخزين الخيار في درجة حرارة أقل من 10 درجة مئوية لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، فيمكن أن يتعرض لأضرار تشمل التنقر وحتى التسوس بشكل الأسرع.


يحتاج الخيار إلى بيئة مظللة وباردة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. وبالتالي فإنه من الأفضل الاحتفاظ بالخيار في الخزانة بدلاً من درج الخضروات في البراد.


كما يوصي الخبراء بعدم تخزين الخيار بالقرب من الخضروات والفاكهة مثل الأفوكادو أو الطماطم أو البطيخ، لأنها تطلق غاز الإيثيلين أثناء نضجها، وعلى الرغم من أن غاز الإيثيلين ليس ضارًا، ولكنه يمكن أن يجعل لون الخيار يتحول إلى الأصفر بسرعة كبيرة".


الطماطم في درجة حرارة الغرفة


ووفقًا للخبراء، ينبغي تخزين ثمار الطماطم في درجة حرارة الغرفة. يقول الخبراء إن التبريد يمكن أن "يؤثر على طعم وملمس ورائحة الطماطم"، موضحين أنه يُفضل الاحتفاظ بثمار الطماطم في مكان بارد ومظلم بعيدًا عن الشمس، في حين ستعمل الأشعة الدافئة القادمة من النافذة على تسريع عملية النضج فقط. ومن المرجح أن تدوم الطماطم المخزنة في البراد لمدة تصل إلى أسبوع واحد أكثر من تلك المحفوظة في الخزانة.


مكان حفظ البصل


يوصي الخبراء بتخزين البصل في غرفة باردة وجافة ومظلمة وجيدة التهوية، مثل مخزن أو قبو أو مرآب، مع ملاحظة ألا يكون هناك تراكم لعادم السيارة في المرآب.


وأوضح موقع "هيلثلاين" Healthline، أن البصل "يمتص الرطوبة بسهولة. فإذا كانت درجات الحرارة أو الرطوبة مرتفعة للغاية، فربما يبدأ البصل في التبرعم أو التعفن".

 

يمكن أن يظل البصل صالحًا لمدة تصل إلى شهرين عند تخزينه في خزانة أو في درجة حرارة الغرفة الباردة.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
coconut

فوائد حليب جوز الهند .. للشعر والبشرة

لدغة-البعوض

5 طرق منزلية لعلاج آثار لدغات البعوض في الصيف

شمس

أعراض حروق الشمس التي يجب مراقبتها

applee

فوائد خل التفاح

sfgsd

المصابون بقصر النظر أكثر عرضة للنوبة القلبية 4 أضعاف

tbl_articles_article_25949_610e8e6efbd-485a-4fee-9a3c-c4aa1fec1c56

نصائح لخسارة الوزن بشكل صحي

أخبار متعلقة
juice1

أفضل العصائر لبشرة صحية