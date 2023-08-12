4 أسباب لألم الركبة.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- يعتقد بعض الأشخاص أن الإصابة بألم الركبة عادًة ما تبدأ من الخمسين عامًا فيمّا فوق، لكن تحدث المفاجأة حين يصاب أحد بألم الركبة بعد سن الثلاثين، فما أسباب ذلك؟



أسباب ألم الركبة بعد سن الثلاثين

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1-التهاب الأوتار

يمكن أن تتسبب بعض الأنشطة الصيفية وممارستها بطريقة خاطئة في زيادة خطر الإصابة بألم في الركبة، نتيجة التهاب الأوتار، حيث أن راكبي الدراجات والعدائين والأشخاص الذين يشاركون في رياضات القفز؛ مثل التنس أو كرة السلة، تسبب الإصابة الناتجة عن الإفراط في الإصابة بالتهاب في الوتر الرضفي، الذي عادة ما يسبب الألم عبر مقدمة الركبة أو أسفلها مباشرة، يمكن أن يؤدي أيضًا الإفراط في العمل إلى الإصابة بالتهاب الأوتار في الركبة.



2-الغضروف المفصلي

تعتبر هذه الإصابة أحد أكثر إصابات الركبة شيوعًا عند الشباب، يتضمن الغضروف المفصلي الممزق واحدًا أو كليهما من الوسائد الغضروفية على شكل حرف C الموجودة على جانبي الركبة، غالبًا ما يكون سببها نوع من الصدمة أو الدوران العدواني المفرط للركبة، كما هو الحال عند الرياضيين الذين يلعبون كرة السلة أو التنس.





3-الرباط الصليبي

الرباط الصليبي الأمامي هو أحد الأربطة الرئيسية التي تعمل على استقرار الركبة، يمنع الركبة من الدوران كثيرًا ومن الانحناء للأمام، أكثر من 50% من تمزق الرباط الصليبي الأمامي مرتبطة أيضًا بتمزق الغضروف المفصلي.



4-التهاب المفاصل

هشاشة العظام هي نوع من التهاب المفاصل غالبًا ما تؤدي إلى الإصابة بألم في الركبة، عادًة ما تبدأ في الثلاثينيات من العمر، وينتج عن تدهور الأنسجة الوسادة في الركبة، تبدأ في تآكل الغضروف والغضروف المفصلي في الركبتين، يمكن أن يتضمن التهاب المفاصل الأعراض التالية:



-التيبس.



-التورم.



-ضعف نطاق الحركة.



-ظهور أصوات من المفصل مثل الطحن.