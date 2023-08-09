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الأربعاء، 09-08-2023 09:15 م

احذر.. 5 أعراض لمرض الكبد الدهني تظهر على الجلد!

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الوكيل الإخباري- هناك علامات تحذيرية تظهر على البشرة، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل مرض الكبد الدهني، لذلك يجب الانتباه جيدًا للتغيرات التي تطرأ على الجلد.

أعراض مرض الكبد الدهني على الجلد

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1- الشواك الأسود
لمرض الكبد الدهني تأثيرات سلبية على هرمون الإنسولين الذي تفرزه خلايا بيتا في البنكرياس، حيث يتسبب في زيادة مقاومة الجسم له، مما يؤدي إلى حدوث الشواك الأسود، أي اسمرار الجلد المحيط بالرقبة.


2- الوردية
حالة جلدية شائعة عند مرضى الكبد الدهني، تجعل البشرة تبدو أكثر احمرارًا، بالإضافة إلى ظهور أوعية دموية صغيرة أو نتوءات بيضاء على الوجه.

3- الطفح الجلدي
تقل قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام عند الإصابة بمرض الكبد الدهني، مما يؤدي إلى نقص مستويات الفيتامينات والمعادن لدى المريض.

ويعد الزنك من المعادن التي تنخفض عند الإصابة بمرض الكبد الدهني، ومن أعراضه نقصه في الجسن "ظهور طفح جلدي حول الفم، يحتوي على نتوءات مملوءة بالسوائل أو صلبة".

4- الحكة
قد تبدو الحكة مشكلة لا قلق منها، لكنها تشير أحيانًا إلى الإصابة ببعض الأمراض، مثل مرض الكبد الدهني، ويرجع سببها إلى ارتفاع الأملاح الصفراوية في الجسم.


5- اصفرار البشرة
عند الإصابة بمرض الكبد الدهني، يتراكم البيليروبين في الجسم، مما يؤدي إلى حدوث اليرقان، الذي يتسبب في اصفرار البشرة وبياض العين والبول.


 




 

 


 

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