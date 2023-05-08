4 أطعمة يمكن تناولها بكثرة دون زيادة الوزن

الوكيل الإخباري- تتميز بعض الأطعمة باحتوائها في نسبة قليلة من السعرات الحرارية والدهون، مع زيادة نسبة الألياف والدهون الصحية بها، ما يجعل الإكثار من تناولها يزيد الشبع فترة طويلة وبسرعة دون زيادة الوزن.

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نستعرض في السطور التالية الأطعمة التي يمكن تناولها بكثرة دون زيادة الوزن، حسبما نشر موقع "Express".



أطعمة تناولها بكثرة دون الخوف من زيادة الوزن



1-الأسماك



تعتبر الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين، ما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء فترة طويلة، بجانب تناول سعرات حرارية أقل في الوجبات التالية في اليوم.



يجب الانتباه إلى تناول الأسماك المشوية وليست المقلية، بجانب عدم إضافة الأملاح بكثرة إليه، للاستمتاع بفوائدها الصحية دون الحصول على المزيد من الدهون والصوديوم.



2-الجبنة القريش

يعد الجبن القريش من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، كونها غنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين ب والفوسفور، وبالتالي عند تناول كمية منها يزداد الشعور بالشبع في وقت قصير.



3-الفشار

الفشار طعام مصنوع من الحبوب الكاملة، كما يحتوي على ألياف أكثر من جميع الوجبات الخفيفة الأخرى ونسبة منخفضة في السعرات الحرارية، مما يجعلها تملأ المعدة من أقل كمية.



ولا يجب إضافة الزبدة أو الملح إليه تجنبًا للحصول على المزيد من السعرات الحرارية والأملاح والدهون، كذلك فإن الفشار المصنوع في الميكروويف غني بالمواد الكيميائية المسببة للسرطان.



4-الخضروات الورقية

يمكن تناول المزيد من الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير، دون الخوف من زيادة الوزن، لأنها تزيد الشعور بالشبع سريعًا وتدوم في المعدة لفترة أطول لاحتوائها على الألياف الطبيعية، بجانب قلة السعرات الحرارية.



الكونسلتو الطبي

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