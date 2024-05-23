الخميس 23-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مقررة أممية: قلقون بشأن الانتهاكات بالسجون الإسرائيلية

اعتقال رابع مسؤول دفاعي كبير في روسيا بتهمة الفساد خلال شهر

تحذير صادر عن وزارة الأوقاف

المعايطة: الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الدستوري هذا العام

الحنيفات: تقدم وتطور ملموس في القطاع الزراعي الأردني

هيئة الاتصالات: ندرس خيارات عدة لتقليل العبء المالي على الإذاعات

بمشاركة دولية.. الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

القوات الخاصة المشاركة بتمرين الأسد المتأهب تنفذ قفزة الصداقة

مسؤول أميركي: قرار عودة البؤر الاستيطانية شمالي الضفة خطير

الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه في معارك غزة

الخميس، 23-05-2024 02:12 م

4 ألوان 'تجذب' البعوض.. لا ترتديها في الصيف

WGSZCOPPYA


الوكيل الإخباري - وجد الباحثون في جامعة واشنطن أن البعوض ينجذب إلى اللون الأحمر والبرتقالي والأسود والسماوي.

في حين لاحظوا أن الحشرات تتجاهل اللون الأخضر والأرجواني والأزرق والأبيض، مما يشير إلى أن هذه هي الأفضل للارتداء خارج المنزل هذا الصيف.

اضافة اعلان


وقال جيفري ريفيل، أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن، في بيان: "أحد الأسئلة الأكثر شيوعا التي تُطرح عليّ هو: ما الذي يمكنني فعله لمنع البعوض من لدغي، كنت أقول أن هناك ثلاث إشارات رئيسية تجذب البعوض، أنفاسك، وعرقك، ودرجة حرارة بشرتك".

وأضاف: "في هذه الدراسة، وجدنا إشارة رابعة، وهي اللون".

 

تم إجراء الدراسة، التي صدرت في عام 2022، من خلال تتبع سلوكيات إناث بعوض الزاعجة المصرية.


مثل جميع أنواع البعوض، تشرب الإناث فقط الدم، ويمكن للدغات الزاعجة المصرية أن تنقل حمى الضنك والحمى الصفراء وفيروس شيكونغونيا وزيكا التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.


ولاحظ الباحثون الحشرات في غرف اختبار مصغرة كانت مليئة بالرائحة وأنماط بصرية مختلفة، بما في ذلك نقطة ملونة أو يد بشرية.


ومن دون أي محفز للرائحة، تجاهل البعوض إلى حد كبير النقطة الموجودة في أسفل الغرفة، بغض النظر عن لونها.


وعندما تمت إضافة رشة من ثاني أكسيد الكربون، طار البعوض نحو النقاط التي كانت حمراء أو برتقالية أو سوداء أو سماوية، لكنه تجنب تلك النقاط التي كانت خضراء أو زرقاء أو أرجوانية.

 

سكاي نيوز

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_7_20_2_55_4_341

تعاني من الهبوط في الطقس الحار؟- 7 نصائح تخلصك منه

1954123_0

ما تحتاج معرفته عن حمى الضنك

829

نتائج مقلقة لتأثير الأطعمة فائقة المعالجة على صحة الطفل

1680695049454886400

غسول فم الماتشا يكافح فقدان الأسنان

myelodysplastic-syndrome-002

خلل التنسج النقوي.. متلازمة تستهدف كبار السن

2022_12_25_19_10_10_51

قبل امتحانات التوجيهي.. هل الشوكولاتة الداكنة تقوي الذاكرة؟

أخبار متعلقة
8-طرق-بسيطة-وفعالة-للتغلب-على-الحر-الشديد-1626848895077

5 نصائح ذهبية لخفض حرارة الجسم في الصيف

664361d14c59b714aa55862a

لماذا لا ينبغي تشغيل المروحة ليلا أثناء النوم؟

16-cucumber

مشروب الخيار الحل الأمثل لإنقاص الوزن في الصيف

720232471129436443384

أضرار الاستحمام بالماء الساخن في الصيف

6825281-1252371984

5 نصائح للتعامل مع موجات الغبار