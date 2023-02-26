الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

هل تؤجل البنوك اقساط شهر آذار المقبل بالتزامن مع رمضان؟

13 اتفاقية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار بين الأردن ومصر والامارات والبحرين

الحبس حتى 6 سنوات لأشخاص مارسوا البلطجة والترهيب

الليرة السورية تواصل الهبوط .. 7100 ليرة تساوي دولار واحد

الأونروا في الأردن تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

صورة قاسية لشاهد قبر في سوريا: فتاة صغيرة بسترة خضراء ترقد هنا

قوات الاحتلال تتوغل في بلدة بيت حانون

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار سلع أساسية قبل رمضان

الزراعة: فتح أسواق المواشي في كافة المحافظات باستثناء الزرقاء والمفرق اعتبارا من اليوم

11315 طالب وافد مستجد يلتحق بمؤسسات التعليم العالي منذ بداية العام الجامعي

الأحد، 26-02-2023 10:52 ص

4 عادات تعزز الإحساس بالسعادة

download (1)


الوكيل الإخباري- يعتقد خبراء علم النفس أن بإمكان جميع الأشخاص تحسين مستويات السعادة من خلال بعض العادات اليومية، وقد أثبتت أبحاث مدى فاعلية هذه الإجراءات.

ويحتل النشاط البدني المنتظم مكانة عالية في قائمة السعادة، فهناك أدلة متزايدة باستمرار على وجود صلة بين حركة الجسم وزيادة الرفاهية الذاتية. وقد وجدت أبحاث أن المشي لمدة 30 دقيقة يومياً يحسّن معدّل ضربات القلب، وينعكس ذلك على درجة الشعور بالسعادة.

اضافة اعلان


وبحسب موقع "ذا كونفيرسيشن"، يتضمن مفهوم التمرين المعتدل أي شيء يجعلك تنفث قليلاً. وتوجد دراسات تربط بين السباحة واليوغا وركوب الدراجات وزيادة مستوى الرفاهية.


وقد أظهر بحث جديد أنه حتى التحدث مع الأصدقاء عبر الهاتف يرفع مستوى الرضا عن الحياة. ووجدت أبحاث عديدة روابط قوية بين السعادة والتواصل الاجتماعي.


من ناحية أخرى، تلعب نظرتنا للحياة وكيف نقيم الأشياء دوراً كبيراً في مدى الشعور بالسعادة. ووفق دراسات "امتلاك عقلية أكثر تفاؤلاً وممارسة "الشعور بالامتنان" يمكن أن يحمي من المشاعر السلبية ويزيد من السعادة".


وأظهرت دراسات أن الحيوانات الأليفة العائلية توفر العديد من الفوائد للصحة والسعادة، لأنها لا توفر الرفقة فحسب، بل تقلل أيضاً من حالات الاكتئاب والقلق بينما تساعد في تعزيز مستويات السعادة واحترام الذات.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_28928_9169dcb1314-d898-4e8d-8e14-ed8f1fc2a907

وظائف الكلى .. ما هي وما اعراض ارتفاعها ؟

fvuYH

5 فواكه تجعلك أكثر ذكاءً.. أيهم تفضل؟

3048732da22ad02ed1091721c5eb3b09

بعد وفاة شادي زيدان .. ما هو النزيف الدماغي وما اسبابه ؟

202322610580827NN

5 أسباب رئيسية لارتفاع ضغط الدم المفاجئ

2021_8_18_18_24_1_0

اعراض تكشف عن مرض في الامعاء تستدعي زيارة الطبيب

2018_12_1_16_20_18_528

مرض مجهول الأسباب يصيب أمعاء الرضع

أخبار متعلقة
2023222132409L5

خبيرة: 4 نصائح ذهبية للتمتع بحياة سعيدة

191212114654517_هل-الحمضيات-ترفع-السكر

خبيرة تفسّر الرغبة في تناول الحمضيات بغياب أشعة الشمس