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الثلاثاء، 17-01-2023 02:12 م

4 فيتامينات قد تساهم في زيادة طول الجسم

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الوكيل الإخباري-من المعروف أن الجسم يتوقف عن النمو بعد سن معينة، والتغذية الكافية قد تعزز الصحة فقط منذ ذلك الحين، ولن تساهم في طول الجسد بأي شكل من الأشكال، لكن قبل هذا السن فهناك فيتامينات معينة قد يؤدي نقصها إلى إعاقة زيادة طول الجسم.

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نوضح في السطور التالية، قائمة بأبرز الفيتامينات التي قد تساهم في زيادة طول الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Stylecraze".

1- فيتامين د
يساهم فيتامين د في تقوية العظام وتطويلها، وعندما لا يحصل الجسم على الكمية الموصى بها من الفيتامين، قد يؤدي ذلك إلى ضعف العظام والأسنان.


وبصرف النظر عن أشعة الشمس، التي تعد المصدر الرئيسي لفيتامين د، يمكنك أيضًا زيادة تناولك من خلال تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د في نظامك الغذائي، مثل الحليب المدعم بفيتامين د والفطر.


وقد يساهم فيتامين د أيضًا في تحقيق الطول الأمثل من خلال مساعدة الجسم على امتصاص الفوسفور والكالسيوم بشكل فعال، وهما عنصران مهمان لنمو العظام .


2- فيتامين ب 1
يمكن أن يساعد هذا الفيتامين في دعم تحقيق الطول الأمثل بشكل غير مباشر، لأنه يلعب دورًا حيويًا في دعم النمو والتنمية، كما أنه يساعد في تنظيم عملية الهضم.


ويساهم فيتامين ب 1 في الحفاظ على صحة القلب والجهاز العصبي، وبعض المصادر الشائعة لفيتامين B1 هي الأرز والفول السوداني وفول الصويا.


3- فيتامين ب 2
يُعرف أيضًا بـ "الريبوفلافين"، وهو فيتامين مهم يساعد في زيادة الطول، ويدعم نمو العظام والجلد والشعر والأظافر.


وتشمل الأطعمة الغنية بالريبوفلافين البيض والأسماك والحليب والخضروات ذات الأوراق الخضراء.


4- فيتامين ج
يُعرف هذا الفيتامين أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، الذي يساهم في تقوية العظام والأسنان وتعزيز نموها.


ويعد ذلك الفيتامين من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.


ومن ضمن المصادر الغنية بهذا الفيتامين هي الطماطم والبطاطا والحمضيات والتوت.


وبينما تدعم الفيتامينات المذكورة أعلاه النمو الأمثل للجسم، فإن المكملات الغذائية وحدها قد لا تضمن ذلك، لذا، من المهم أيضًا تضمين المعادن الأساسية "الكالسيوم والفوسفور" والتوازن الصحي للمغذيات الهامة "الكربوهيدرات والدهون والبروتينات" في نظامك الغذائي لضمان النمو الأمثل، وهو أمر أساسي لتحقيق الطول الجيني.

 

 

الكونسلتو الطبي

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