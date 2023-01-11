الشاي الأسود أم الأبيض أم الأخضر..ما الأفضل لشربه؟

الوكيل الإخباري-هل أنت من محبّي الشاي؟ ستشعر بالسرور حتمًا عند معرفة فوائده العديدة وتأثيراته على صحة الإنسان.



وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن الشاي من بين أكثر المشروبات انتشارًا في العالم بعد الماء، حيث يتم استخلاص جميع أنواعه من نبات زهرة الكاميليا الصينية.



ولكن، تختلف نكهات وأنواع الشاي بحسب مكان حصاد الأوراق وطريقة زراعتها ومعالجتها.

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أكثر أنواع الشاي شهرة:

الشاي الأسود (الأكثر شعبية في العالم)

الشاي الأخضر

الشاي الأبيض



ما هي أبرز فوائد الشاي؟

يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من الأمراض المزمنة



يحتوي على مادة الفلافونويد التي تساهم في تحسين صحة القلب



يساعد على زيادة اليقظة وتحسين الانتباه والنشاط



وينصح مجلس الصحة الخليجي بضرورة الابتعاد عن إضافة السكر، حيث أن تناول 2-3 أكواب من الشاي غير المحلّى يوميًا يرتبط بتقليل مخاطر الوفاة المبكرة، والسكتة الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني.



ما الفرق بين أنواع الشاي؟

الشاي الأبيض: غير مخمّر ، ولا يخضع لعملية الأكسدة، أي التخمير. وتحدث طريقة تصنيعه بعد حصاد الأوراق، حيث تبدأ عملية تذبيل الأوراق، ومن ثم تجفيفها.



وتتميز أوراقه بلون أبيض-فضّي نتيجة خضوعه لعملية معالجة بسيطة جدًا. وأوضح مجلس الصحة الخليجي أنه يعتبر من أندر أنواع الشاي.



الشاي الأخضر: غير مخمّر ، وتبدأ عملية تصنيعه بتذبيل الأوراق ثم تبخيرها. وتمنع هذه العملية من تخمّر وتأكسد الأوراق. وبعد انتهاء التبخير، تبدأ عملية تشكيل وتجفيف الأوراق.



ويتميز هذا النوع من الشاي بلون أوراقه الخضراء، حيث تساعد عملية التبخير في الحفاظ على لونه.



والماتشا هو نوع من أنواع الشاي الأخضر، ولكن تختلف طريقة تصنيعه.



وأوضح مجلس الصحة الخليجي أنه يتم وضع الأوراق في الظل، ما يؤدي إلى زيادة مستويات الكلوروفيل، لتُعطي الأوراق لونًا أغمق، ما يزيد من إنتاج الأحماض الأمينية.



وتُطحن الأوراق لمسحوق ناعم. كما تحتوي على كمية أكبر من مضادات الأكسدة والكافيين.



الشاي الأسود: شاي مخمّر ، وتحدث طريقة تصنيعه بتعريض الأوراق لعملية التذبيل، ومن ثم عملية لف وتشكيل الأوراق. وبعد ذلك، تبدأ عملية الأكسدة، أي التخمير.



وفي آخر مرحلة، تُجفف أوراق الشاي.



وتتميز عملية التجفيف بتحويل الأوراق إلى لون بني غامق، ومن خلالها تكتسب أوراق الشاي كثافتها ورائحتها المميزة.

سي ان ان

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