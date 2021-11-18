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الخميس، 18-11-2021 01:13 م

أضرار الإفراط في تناول المانجو

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الوكيل الإخباري - المانجو من أنواع الفواكه المحببة لدى الكثيرين لحلاوة مذاقها وقوامها، وتُستهلك بكميات كبيرة على مستوى العالم ولها أنواع متعددة، وهي غنية بعدد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، إلا أن المانجو يمكن أن تسبب بعض الاضطرابات الصحية في حل الإفراط في تناولها، كما التالي.

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ذكر موقع "ويب طب" أن فاكهة المانجو مليئة بالسكريات والسعرات الحرارية والألياف، والإفراط في تناولها مضر للصحة، وأضرار ذلك هي:

 

1 - المانجو غنية بالألياف إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب اضطرابات معوية واضطرابات في الجهاز الهضمي ومنها الإسهال أو الإمساك حسب كل شخص، كما يصعب على إنزيمات المعدة في بعض الأحيان إتمام عملية هضم وبالتالي حدوث عسر في الهضم.
2 - المانجو غنية بالسكريات وبالتالي غنية بالسعرات الحرارية وتناولها بكثرة يسبب زيادة في الوزن.
3 - المانجو من أنواع الفواكه التي تسبب الحساسية لدى من يعانون من ذلك، وتظهر الأعراض بسرعة فور تناولها.
4 - بما أن فاكهة المانجو غنية بالسعرات الحرارية والسكريات فيمنع على مرضى السكري تناولها إلا بكميات معينة فهي تسبب ارتفاعا في السكر بالدم.
5 - من مضاعفات تناول المانجو بإفراط الإصابة بالتهاب الحلق ويحدث ذلك بسبب احتواء المانجو على كميات كبيرة من حمض الستريك وفيتامين ج.
6 - المانجو من الفواكه التي يمنع مرضى التهاب المفاصل بتناولها، فهي تزيد من الحالة الصحية.
7 - الألياف والسكريات الطبيعية مثل الفركتوز تتواجد بكميات كبيرة في المانجو وهي تسبب بدورها تراكم الغازات في الأمعاء.
8 - يجب عدم الإفراط في تناول المانجو في حال الإصابة بارتفاع في حرارة الجسم، كونها قد تفاقم الحالة.

 

المصدر - هي

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