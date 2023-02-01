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الأربعاء، 01-02-2023 09:34 ص

5 أسباب وراء عدم الحصول على فوائد من التمارين الرياضية

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الوكيل الإخباري- يمارس الكثيرون التمارين الرياضية للحصول على جسم رشيق وتحسين لياقتهم البدنية، إلا أن البعض لا يحققون الهدف المنشود من هذه التمارين نتيجة لعدة أخطاء يمكن أن يرتكبونها.

فيما يلي 5 أخطاء تحول دون تحقيق الهدف من وراء ممارسة التمارين الرياضية، وفق صحيفة ديلي ميل:

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

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يؤدي النوم السيء في الليل إلى الشعور بالتعب أثناء النهار، لذا قد يحول دون ممارسة الرياضة بشكل فعال. كما يمكن أن يكون لعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم آثار غير مباشرة، إذ أظهرت الدراسات أن قلة النوم يمكن أن تمنع العضلات من التعافي.
وأوضحت الدكتورة دارين بلاير، وهي محاضرة في جامعة كاليفورنيا وخبيرة في اللياقة البدنية، أن التمارين الرياضية تسبب بأضرار معينة للجسم يتم إصلاحها أثناء النوم، لذا فإن الحرمان من النوم يؤثر على قدرة الجسم على إصلاح الأضرار وبالتالي عدم الحصول على الفائدة المرجوة من التمارين الرياضية.
عدم أخذ أيام راحة

يقول لوك وورثينغتون، المدرب الشخصي الذي يساعد المشاهير في التمارين الرياضية بما في ذلك جودي كومر وداكوتا جونسون، إن أحد الأخطاء الأكثر شيوعاً التي يرتكبها الناس في أنظمة الصحة واللياقة البدنية هو افتراض أن المزيد من التمارين تساهم بشكل أفضل في الحصول على لياقة أفضل بشكل أسرع، ولكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة.
ويصر ورثينغتون على أن الحصول على الفوائد المرجوة من التمرين يتطلب أخذ أيام استراحة من التمرين، لتمكين الجسم من اصلاح ألياف العضلات التالفة والذي يساعد في زيادة حجم العضلات.
تخطي الوجبات وعدم تناول ما يكفي من الطعام

يعتقد الكثيرون أن الاستغناء عن بعض الأطعمة أو تناول كميات أقل من الكربوهيدرات طريقتان أكيدتان لتحقيق نتائج أسرع في لياقة الجسم، لكن هذا عكس ما يجب عليك فعله، وفقاً للخبراء.
يقول ويثنغتون، إن فقدان الوزن لا يعني تخطي الوجبات، فالتمارين الرياضية تضع الجسم في حالة نقص حاد في السعرات الحرارية، لذا هناك حاجة ملحة لتناول ما يكفي من الأطعمة المغذية عند ممارسة الرياضة.
ويضيف ويثنغتون "يتم إنقاص الوزن بشكل فعال عبر حرق الدهون وليس فقط عبر خفض السعرات الحرارية، لذا فإن تناول المزيد من البروتين يساعد الجسم على حرق الدهون ويمنحه الطاقة الكافية في نفس الوقت. الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض والدجاج كلها مصادر جيدة للبروتين".

القيام بنفس روتين التمارين الرياضية

مجرد القيام بنفس التمارين الرياضية لن يضمن لك عضلات قوية، لذا يُنصح بممارسة تمارين رياضية متنوعة وزيادة جرعة التمارين بشكل مستمر للحصول على النتائج المرجوة. ويقترح الخبراء، التبديل بين تمارين المشي والجري وركوب الدراجات، وزيادة وقت وكثافة التمرين مع الوقت.
تجاهل الإحماء


يعتبر الإحماء قبل التمرين أمراً ضرورياً، لأنه يعمل على توزيع تدفق الدم والأكسجين إلى العضلات، لذا يوصي الخبراء بالإحماء قبل ممارسة التمارين الرياضية الرئيسية.
ويساعد الإحماء أيضاً على إعداد العضلات لتقبل التمارين بشكل أفضل ويحول دون الضغط عليها وإجهادها. كما أنه يساعد على الأداء بشكل أفضل وتعافي العضلات بشكل أفضل. 

 

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