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السبت، 01-01-2022 02:22 م

5 أطعمة تخفف من الصداع الشديد

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الوكيل الاخباري - تحدثت خبيرة التغذية الروسية، لودميلا دينيسينكو، عن خمسة منتجات مسكنة يمكن أن تخفف الصداع.

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يمكن أن يؤدي نقص الرطوبة في الجسم إلى حدوث آلام مختلفة، بما في ذلك الصداع.


أوضحت الخبيرة أنه، غالبًا ما يحدث الصداع بسبب نقص المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

 

في هذه الحالة، تعد البطاطس المخبوزة بالقشر أفضل مصدر للبوتاسيوم.


وقالت خبيرة التغذية في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكا برافدا": "لكن هناك الكثير من المغنيسيوم في بذور اليقطين، كما أنها تحتوي على الزنك، والذي يعمل مع الفوسفور على تطبيع نشاط الدماغ".

وفقًا لها، بالإضافة إلى المغنيسيوم، يحتوي اللوز على الكثير من فيتامين B2، والذي يوصف بنشاط للصداع النصفي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الزيتية لها خصائص مضادة للالتهابات. كما أنها تساعد في تقليل وتيرة وشدة نوبات الصداع المزمن.


وأوضحت دينيسينكو أن "كوب من شاي الزنجبيل يمكن أن يخفف من الصداع لأن جذر الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للهستامين" .

 

وفقًا لها، فإن الفلفل الحار، بفضل مادة الكابسيسين القلوية، قادر أيضًا على تقليل شدة الإحساس بالألم.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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