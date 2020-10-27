5 أطعمة تخلص الجسم من سموم الكبد

الوكيل الاخباري - مرض الكبد هو أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعا حول العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية وللعديد من الدراسات، وكما هو معروف، فإن الوظيفة الرئيسية للكبد هي إزالة جميع الفضلات من الجسم، مما يجعل من المهم للغاية أن نعطي أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهذا العضو.

اضافة اعلان



كما يساعد الكبد في تحطيم وتنظيم الدهون، والكربوهيدرات في الدم، ويزيل السموم من الدم أيضا، وينشط الإنزيمات.



إليك الأطعمة الغذائية التي تساعد في التخلص من سموم الكبد، وتشمل:

- الأطعمة الغنية بالألياف:

مثل الشعير ودقيق الشوفان والقمح الكامل في نظامك الغذائي اليومي، وكذلك الخضروات والفواكه التي تساعد في إزالة السموم الضارة من الجسم.



- الشاي الأخضر:

يساعد على فقدان الوزن، ويساعد أيضا في التخلص من الدهون المتراكمة في الكبد لكونه غني بمضادات الأكسدة، كما يحسن أداء الكبد، لذا تناول كوبا منه يوميا.



- الحمضيات:

مثل التفاح والأفوكادو والعنب والبرتقال.



- الجوز:

الجوز مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في إزالة السموم مما يجعلها مفيدة للكبد، والأحماض الأمينية، وكذلك الأرجنين الذي يطهر الكبد ويزيل السموم منه.



- الخضروات الخضراء:

يعتبر الاستهلاك اليومي للخضروات الخضراء أمرا رائعا لصحتنا العامة، فهي تحتوي على مركبات تطهير تساعد في إزالة السموم من الكبد.

كما يساعد شرب العصير الأخضر أو تناول السلطة الخضراء في طرد السموم من الجسم، وتشمل بعض الخضروات الخضراء الشائعة القرنبيط والملفوف والبروكلي والسبانخ.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





