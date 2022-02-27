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الأحد، 27-02-2022 12:27 م

5 أطعمة يمكن أن تمنع مرض السكري من النوع الثاني

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الوكيل الاخباري - يساهم تناول الأطعمة الصحية في منع العديد من الأمراض كمرض السكري من النوع الثاني ، إذ تحارب بعض الأطعمة بشكل فعال ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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أشارت الطبيبة، مؤلفة كتب عن أسلوب الحياة الصحي، أليونا بولدي، إلى أن مرض السكري من النوع الثاني يعطل تنظيم الغلوكوز وأن تطوره يرجع بالكامل تقريبًا إلى النظام الغذائي غير الصحي ونمط الحياة.

 

في المقابل، يساعد الأكل الصحي في مكافحة ارتفاع مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى الممارسات الجيدة الأخرى، مما يتح إمكانية الوقاية من هذا النوع من مرض السكري.


ونصحت الخبيرة الروسية بإدراج بعض المواد الغذائية الضرورية في النظام الغذائي، قائلة: "أضف هذه المكونات الخمسة إلى نظامك الغذائي للمساعدة في منع أو عكس داء السكري من النوع 2".


الفواكه
تظهر الأبحاث أن الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية قد تعزز الصحة المثلى وتقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. كما أنها غنية بالألياف ، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم واستقرار نسبة السكر في الدم.

الخضروات.
تعد الخضرات مصدرا مهما للفيتامينات الصحية والمعادن والمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة وغنية بالألياف وقليلة الملح والدهون و"تركيبة رابحة للغاية تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ،" وفقًا للخبير.


الحبوب الكاملة
تعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا غنيًا آخر للألياف، مما يبطئ إطلاق السكر في الدم ويساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن الألياف تقلل من أمراض القلب، وهو أحد المضاعفات الشائعة لمرض السكري.

البقوليات
خيار مثالي ضد ارتفاع نسبة السكر في الدم. البقوليات غنية ليس فقط بالألياف، ولكن أيضًا بالبروتين، ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يعني أنه بعد تناولها، سيرتفع سكر الدم ببطء وتدريجي.


المكسرات والبذور
جميع المكسرات والبذور المعروفة تقريبًا مفيدة لمرضى السكري. فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والدهون الصحية، وهي تركيبة تستغرق وقتًا طويلاً للهضم، مما يمنع حدوث طفرات في نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك ، تعمل المكسرات أيضا على تعزيز صحة القلب.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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