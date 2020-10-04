5 خطوات هامة في بداية يومك تعزز مناعتك وصحتك

الوكيل الاخباري - يحتاج كل منا إلى اتباع نمط حياة صحي وروتين يومي يبقيه بقمة النشاط والحيوية طوال اليوم، وذلك يسهم أيضا في تعزيز صحة الجسم بشكل صحي وطبيعي.

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أفاد موقع "تايمز أوف إينديا" أن النظام المناعي القوي والمثالي لا يبنى في يوم واحد، بل يحتاج اتباع نمط حياة صحي بانتظام لفترات طويلة، يشمل النظام الغذائي الصحي والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية.

وبدوره يسهم روتين الصباح الصحي بطريقة مثالية لقضاء يوما مثمرا وتعزيز المناعة في نفس الوقت.



إليك خمس خطوات لروتين صباحي يومي يجعلك تبدأ يومك بنشاط وحيوية:

- ممارسة اليوغا:

إذا كنت تشعر بخمولا شديدا بحيث لا تقوى على النهوض من السرير، عليك القيام ببعض تمارين اليوجا على السرير والتي تسمى "تمارين وضعية الطفل".

عليك الحفاظ على هذه الوضعية لأطول فترة ممكنة، وذلك لكونها تساعد على استرخاء العضلات المتيبسة وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

وبعد أداء هذا التمرين، اجلس مستقيما وقم بممارسة ببعض تمارين التنفس لتحقيق المزيد من الاسترخاء والهدوء.



- استخدام زيت جوز الهند البكر:

أوصى الخبراء بوضع كمية من هذه المادة في الفم لمدة أربع إلى ست دقائق، يمكنك استخدام فرشاة الأسنان لهذا الأمر.

وينصح بهذه الخطوة لأن حمض اللوريك الموجود في الزيت يمكنه القضاء على البكتيريا المتراكمة في الفم والتخلص منها نهائيا، وهذا بدوره يسهم بتعزيز جهاز المناعة بشكل يومي.



- شرب الماء:

الحفاظ على رطوبة الجسم جيدا أمرا بالغ الأهمية للبقاء بصحة جيدة، لذا يجب شرب كوبين من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة.

يمكنك أيضا إضافة القليل من الليمون أو العسل إلى الماء للحصول على أفضل النتائج.



- ممارسة التمرين:

أفضل طريقة للتغلب على الخمول هي ممارسة الرياضة في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ، يمكن لجلسة 30-40 دقيقة من أي نشاط بدني أن تمنح الجسم المزيد من الطاقة والنشاط والحيوية طوال اليوم.



- تناول وجبة إفطار صحية:

يجب الحرص على تناول مزيج من البروتين والكربوهيدرات والدهون والألياف، لا تنس إضافة بعض الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والخضروات إلى طبق الإفطار.

سبوتنيك

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