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الخميس، 02-02-2023 03:27 م

5 طرق لاستخدام خل التفاح في علاج التهاب الحلق

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الوكيل الإخباري- يعتبر خل التفاح أحد العلاجات الأكثر فعالية لالتهاب الحلق، لأنه يحتوي على مادة حيوية تسمى إينولين، وهي تعزز المناعة عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء والخلايا التائية في الجسم. كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا فعالة جداً في مكافحة الجراثيم والبكتيريا المعدية.

فيما يأتي 5 طرق لاستخدام خل التفاح في علاج التهاب الحلق، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا”:

1- خل التفاح والفلفل الحار


يتم خلط ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من الفلفل الحار وملعقتين صغيرتين من العسل. ويستخدم هذا المحلول للغرغرة مرتين يومياً للحصول على نتائج فعالة.

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2- خل التفاح والقرفة

تُخلط ملعقة صغيرة من خل التفاح، وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، وملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من عصير الليمون في كوب واحد من الماء الدافئ، ويتم شرب هذا المحلول مرة واحدة يومياً.
3- خل التفاح والعسل


يتم خلط ملعقتين كبيرتين من خل التفاح وملعقتين كبيرتين من العسل في كوب من الماء الدافئ. ويشرب هذا المحلول يوميا على معدة فارغة.


4- خل التفاح وصودا الخبز


تضاف ملعقة كبيرة من خل التفاح، وملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الدافئ، وتتم الغرغرة بهذا المحلول من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.
5- خل التفاح والليمون

يتم مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ، ويُشرب هذا المحلول من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم للحصول على نتائج فعالة.

 

 

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