5 علامات على الجلد قد تشير لإصابتك بمرض السكري

الوكيل الاخباري- بالرغم من أن معظم الأشخاص يدركون الأعراض الشائعة لمرض السكري، إلا أنهم غالبًا يتجاهلون تأثيراته على الجلد، حيث يعتبر الجلد مؤشرًا للصحة العامة، ويمكن أن يتجلى مرض السكري في أعراض جلدية متنوعة.

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علامات تظهر على الجلد عند الإصابة بمرض السكري



1- اعتلال الجلد السكري



هذا النوع من الاعتلال يعتبر من أكثر التأثيرات الجلدية شيوعًا لدى مصابين بمرض السكري، يظهر الجلد بشكل بقع بنية فاتحة أو حمراء ومتقشرة، وعادةً تتواجد على الساقين، على الرغم من أنه ليس مؤلمًا عادةً، إلا أنه يحدث نتيجة لتغيرات في الأوعية الدموية تحت الجلد.



2- البثور

هذا هو اضطراب نادر وغير عادي يسمى بثور داء السكري، يتميز بظهور بثور كبيرة غير مؤلمة بشكل مفاجئ على الأقدام أو اليدين أو الساقين أو الساعدين، وهذه البثور قد تكون مزعجة ولا ترتبط عادةً بالعدوى.



3- اضطراب Lipoidica Diabeticorum

هذا اضطراب جلدي مزمن يؤثر بشكل أساسي على الساقين، ويظهر على هيئة آفات بنية محمرة ذات حدود واضحة، وقد تتحول مع مرور الوقت إلى قروح مفتوحة، ويعتقد أنه مرتبط بتغيرات في الأوعية الدموية والكولاجين في الجلد.



4- تقرحات القدم السكري

تعد قرح القدم السكرية من أكثر المضاعفات الجلدية قلقًا، وقد تؤدي مستويات مرتفعة من السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأعصاب وانخفاض تدفق الدم إلى القدمين، مما يجعل الجروح تتطور بسرعة وتتلوث بسهولة.



5- العدوى والحكة

الأشخاص المصابون بمرض السكري أكثر عرضة للإصابة بالتهابات جلدية نتيجة لضعف الجهاز المناعي، وهذه العدوى قد تكون بكتيرية أو فطرية، وقد تسبب حكة وتهيج الجلد، وتساعد العناية الجيدة بالجلد والفحوصات الدورية في الوقاية من هذه المضاعفات.



يعتبر الكشف المبكر والعلاج الفعّال للمشكلات الجلدية من المهم جدا لمرضى السكري، فإذا كنت تعاني من مرض السكري وتلاحظ أي تغيير غير عادي في جلدك، يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية فورًا.



ويعد الحفاظ على نمط حياة صحي، والالتزام بالعلاجات الموصوفة، ومراقبة مستويات السكر بانتظام يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر المشاكل الجلدية ويساهم في إدارة مرض السكري بفعالية.