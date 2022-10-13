الخميس 13-10-2022
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الخميس، 13-10-2022 12:02 م

5 علامات فارقة تدل على اصابتك بسرطان الجلد

كيف_يبدأ_سرطان_الجلد


الوكيل الإخباري-شارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر بتغريدة على "تويتر" بعض العلامات والأعراض التي قد تظهر على الجلد، والتي يجب عليك الانتباه إليها.

علامات قد تدل على سرطان الجلد:
-التقرحات الدائمة العصيّة على الشفاء، وذات الحواف البارزة، والأوعية الدموية الظاهرة

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-ظهور نتوءات شمعية أو ملونة بطيئة النمو على الجلد


-ظهور بقع مسطّحة صلبة أو صفراء اللون تشبه الندبات على الجلد


-ظهور تقرحات فوق الحروق أو الندبات القديمة


-ظهور شامات جديدة، أو حدوث تغيرات في شامات حالية من حيث الحجم، أو الشكل، أو اللون


وتتضمن طرق الوقاية من سرطان الجلد الخطوات التالية أيضًا:

 

-الحذر من الأدوية والعقاقير التي تزيد حساسية الجلد لأشعة الشمس


-تجنّب الحمامات الشمسية


-الحرص على دهن الجسم بالكريمات الواقية من أشعة الشمس طوال العام
ارتداء الملابس الواقية .

 

 


 




 

 


 

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