5 علامات فارقة تدل على اصابتك بسرطان الجلد

الوكيل الإخباري-شارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر بتغريدة على "تويتر" بعض العلامات والأعراض التي قد تظهر على الجلد، والتي يجب عليك الانتباه إليها.
علامات قد تدل على سرطان الجلد:
-التقرحات الدائمة العصيّة على الشفاء، وذات الحواف البارزة، والأوعية الدموية الظاهرة
-ظهور نتوءات شمعية أو ملونة بطيئة النمو على الجلد
-ظهور بقع مسطّحة صلبة أو صفراء اللون تشبه الندبات على الجلد
-ظهور تقرحات فوق الحروق أو الندبات القديمة
-ظهور شامات جديدة، أو حدوث تغيرات في شامات حالية من حيث الحجم، أو الشكل، أو اللون
وتتضمن طرق الوقاية من سرطان الجلد الخطوات التالية أيضًا:
-الحذر من الأدوية والعقاقير التي تزيد حساسية الجلد لأشعة الشمس
-تجنّب الحمامات الشمسية
-الحرص على دهن الجسم بالكريمات الواقية من أشعة الشمس طوال العام
ارتداء الملابس الواقية .
هل لاحظت أي تغيرات أو أي مظهر غير عادي في بشرتك؟— وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) June 19, 2022
سارع بالكشف . #سرطان_الجلد
اتصل على 107 لحجز موعد و زيارة الطبيب. pic.twitter.com/FnpmEfIUtf