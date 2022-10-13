5 علامات فارقة تدل على اصابتك بسرطان الجلد

الوكيل الإخباري-شارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر بتغريدة على "تويتر" بعض العلامات والأعراض التي قد تظهر على الجلد، والتي يجب عليك الانتباه إليها.



علامات قد تدل على سرطان الجلد:

-التقرحات الدائمة العصيّة على الشفاء، وذات الحواف البارزة، والأوعية الدموية الظاهرة

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-ظهور نتوءات شمعية أو ملونة بطيئة النمو على الجلد



-ظهور بقع مسطّحة صلبة أو صفراء اللون تشبه الندبات على الجلد



-ظهور تقرحات فوق الحروق أو الندبات القديمة



-ظهور شامات جديدة، أو حدوث تغيرات في شامات حالية من حيث الحجم، أو الشكل، أو اللون



وتتضمن طرق الوقاية من سرطان الجلد الخطوات التالية أيضًا:

-الحذر من الأدوية والعقاقير التي تزيد حساسية الجلد لأشعة الشمس



-تجنّب الحمامات الشمسية



-الحرص على دهن الجسم بالكريمات الواقية من أشعة الشمس طوال العام

ارتداء الملابس الواقية .

