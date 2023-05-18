5 مخاطر صحية لفقدان الوزن السريع

الوكيل الإخباري- يعرف فقدان الوزن الشديد بأنه فقدان أكثر من 1 كجم من وزن الجسم في الأسبوع لفترة طويلة، وقد تظهر بعض الأعراض الجانبية المحتملة، والتي يمكن تداركها فيما بعد، مثل الإرهاق أو تساقط الشعر، ولكن في حالات أخرى قد يشير الأمر إلى مخاطر تهدد الصحة.



نستعرض في التقرير التالي، مخاطر صحية لفقدان الوزن لا يمكن تجاهلها، وفقًا لموقع "Very well health".

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مخاطر صحية لفقدان الوزن السريع



1- فقدان كتلة العضلات

عند فقدان الوزن الوزن السريع لا يفقد الجسم الدهون فقط بل العضلات أيضًا، غالبًا ما يأتي فقدان كتلة العضلات مع انخفاض معدل الأيض، مما يزيد من عدم استقرار نسبة الدهون إلى العضلات، ويظهر الفقدان الشديد في الكتلة العضلية في عدة علامات مثل عدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، التعب الشديد عند صعود وهبوط السلم، ألم غير مبرر في العضلات.



2- اختلال الإلكتروليت

الإلكتروليتات مواد موجودة بالجسم ويمكن الحصول عليها من بعض الأطعمة تعمل على توصيل التيار الكهربائي عندما تذوب في الماء، لها دور رئيسي في الكثير من الوظائف الحيوية التي يقوم بها الجس، ويعتبر أي اختلال في نسبة هذه العناصر خطيرًا، وقد يتسبب في مشكلات صحية مثل نوبات التعب المتكررة وعدم انتظام ضربات القلب.



وفي بعض الحالات عند فقدان الوزن تنخفض نسبة الإلكتروليت في الجسم بشكل كبير مما يؤثر على الصحة العامة للجسم ويشعر الشخص بالتعب العام والإعياء الشديد.



3- نقص التغذية

إن فقدان الوزن المفرط يحرم الجسم من العناصر الغذائية الأساسية الضرورية يمكن أن يؤدي النقص في بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين د والكالسيوم إلى زيادة خطر الإصابة بحالات صحية مثل فقر الدم ويعرض ذلك للتعب والدوخة والغثيان وعدم انتظام ضربات القلب.



4- حصوات المرارة

عندما تتكون حصوات المرارة يعاني المريض من ألم شديد مع عسر الهضم، تتشكل الحصوات عندما لا يتم إطلاق العصارات الهضمية في المرارة بسبب نقص الطعام الذي يجب هضمه، ثم تتصلب العصارات داخل المرارة وتكون الحصوات مما يسبب عسر الهضم والآلام الشديدة وعدم الشعور بالراحة.



5- انخفاض حاد في مستويات الطاقة

إن استهلاك سعرات حرارية غير كافية أو إنفاق الكثير منها سيؤدي بالتأكيد إلى آثار سلبية على مستويات الطاقة، بصرف النظر عن الشعور بالتعب الجسد، قد تتضرر الوظائف المعرفية بالإضافة صعوبة القدرة على إنجاز المهام، ويصاب الشخص بالتغيرات المزاجية مع الشعور الدائم بالحزن.



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