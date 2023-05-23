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الثلاثاء، 23-05-2023 03:32 م

5 نصائح للتعامل مع التهاب الجيوب الأنفية في الصيف

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الوكيل الإخباري- يعتقد بعض الأشخاص أن المعاناة من التهاب الجيوب الأنفية ينتهي بحلول فصل الصيف، لكن على العكس فبعض الأشخاص يعانون من تهيج الجيوب الأنفية في الصيف نتيجة انتشار المهيجات، مثل حبوب اللقاح وتفتح الأزهار مع بداية فصل الربيع.

نستعرض في التقرير التالي، طرق للتعامل مع التهاب الجيوب الأنفية في الصيف، وفقًا لموقع "WebMD" ومعهد الجيوب الأنفية الأمريكية.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية في الصيف
يبدأ التهاب الجيوب الأنفية في ظهور الأعراض:
-الكحة.
-العطس
-دموع العين.
-احتقان الأنف.

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طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية في الصيف


1-ارتداء كمامة الوجه
يمنع ارتداء الكمامة من وصول مسببات الحساسية إلى مجرى الهواء، ما يحمي من دخول حوالي 95% من الجسيمات الصغيرة مثل حلول اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى، يوصي الأطباء بارتداء قناع التنفس من نوع "N95"، نظرًا لأنه يعد من أفضل الأنواع.


2-شطف الأنف
يخفف شطف الأنف من المخاط من أعراض التهاب الجيوب الأنفية، خاصًة الحكة والاحتقان، فضلًا عن التخلص من البكتيريا والمخاط الرقيق وتقليل التنقيط الأنفي الخلفي، يمكنك شراء شفاطات الأنف من الصيدليات، استعمالها من خلال الاتكاء على الحوض وغسل فتحة أنف واحدة برفق في كل مرة.


3-حمام بخار
يساعد استنشاق البخار في تخفيف انسداد الأنف والمساعدة على التنفس بسهولة، يمكنك اتباع هذه الطريقة بالخطوات التالية:
-ضع الرأس فوق وعاء دافئ ولكن ليس شديد السخونة.
-وضع منشفة على رأسك لحبس البخار.
يمكن استبدال الطريقة الأولى بالطريقة الثانية من خلال الجلوس في الحمام مع دش ساخن يجري.


4-شرب السوائل
تمتاز السوائل بقدرتها على تقليل المخاط الزائد والمتراكم في الممرات الأنفية ومنحك بعض الراحة، ما قد يساعد الانسداد أو الإصابة بالتنقيط الأنفي الخلفي بسبب الحساسية، أفضل المشروبات هي الماء والعصير والسوائل الدافئة مثل الشاي والمرق والحساء.


5-أكل صحي
يمكن أن يساعد اتباع نمط حياة صحي بما في ذلك تناول أطعمة صحية، في تقوية الجهاز المناعي والتعامل مع المهيجات التي تدخل الأنف، تتضمن الأطعمة الخضراوات والفواكه والمكسرات الطازجة وخاصًة:
-العنب.
-التفاح.
-البرتقال.
-الطماطم.
لذا يوصي الأطباء بتناول إحدى هذه الخضراوات أو الفواكه الطازجة الواحدة على الأقل كل وجبة.

 

 

الكونسلتو الطبي

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