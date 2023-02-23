6 أعشاب تخلصك من التوتر العصبي

الوكيل الإخباري- يتعرض بعض الأشخاص للمعاناة من الشعور بالتوتر والقلق، وهو ما يحدث بشكل طبيعي بسبب الضغوطات اليومية المختلفة، ولكن إذا لم يتم التعامل مع هذه المشكلات بالشكل المناسب، فقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.



نستعرض في السطور التالية، قائمة بأبرز الأعشاب المساعدة على التخلص من التوتر العصبي، وفقًأ لما ذكره موقع "Times of india".



أعشاب لعلاج التوتر العصبي

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1- البابونج

يعتبر البابونج أحد أبرز الأعشاب المفيدة لصحة الجسم، حيث يتميز باحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة، التي تجعل منه وسيلة جيدة للتخلص من بعض المشكلات الصحية المزعجة، وعلى رأسها التوتر العصبي، حيث يساعد على الاسترخاء، وعلاج اضطرابات النوم، وإرخاء الأوعية الدموية.



كما أن البابونج يعمل كمضاد للبكتيريا، ويساعد في السيطرة على مرض السكري لدى أولئك الأشخاص الذين يعانون منه.



2- الأشواجاندا

تحتوي عشبة الأشواجاندا على تركيبة متوازنة من الأحماض الأمينية والفيتامينات، ما يجعلبها تعمل كمكثف يساعد على التحكم في التوتر، ويعزز طاقة الجسم، ويزيد القدرة على التحمل، كما أنها تساعد في علاج الأرق.



3- الريحان

يمتاز الريحان بخصائص مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد تناول شاي الريحان على تعزيز عملية الهضم، والمساعدة على استرخاء الجهاز العصبي، كما أنه يعد فعالًا ضد الأعراض المصاحبة للمعدة العصبية.



4- النعناع

النعناع يساعد في استرخاء العضلات، وللحصول على أفضل النتائج، يجب تناوله في المساء قبل النوم، حيث يساعد الأشخاص الذين يعانون من الأرق على التخلص منه.



كما يحتوي النعناع على نسبة عالية من المنثول الذي يساعد في إرخاء العضلات وتنشيط حالة الانتعاش، كما أنه مفيد في الهضم.



5- الشمر

يعرف الشمر بخصائصه الفعالة في المساعدة على إتمام عملية الهضم بشكل طبيعي، والوقاية من الاضطرابات المحتملة التي قد تصيب الجهاز الهضمي.



6- عشبة الليمون

إذا تم تناوله بانتظام بكميات محددة، فإن عشب الليمون يساعد على تقليل الشعور بالقلق والضغط الصعبي، كما أنه يحتوي على خصائص معززة للطاقة تساعد في تحسين الحالة المزاجية.

الكونسلتو الطبي

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