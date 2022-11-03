7 نصائح لمواجهة تقلبات الحالة الجوية

الوكيل الإخباري-يمكن أن تسبب تقلبات الطقس المفاجئة بعض التغيرات في الحالة الصحية للأفراد.. ولذلك، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار.

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ما أبرزها؟



يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلّا للضرورة فقط



ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في ظل وجود عاصفة ترابية، تجنبًا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية



استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل

يُفضّل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق



ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها



شرب كمية كافية من الماء، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين



التأكد من إغلاق نوافذ المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف



سي ان ان

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