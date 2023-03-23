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الخميس، 23-03-2023 10:05 ص

8 أطعمة تعطي المزيد من النشاط في رمضان

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الوكيل الإخباري-يعد اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، أمر مهم في شهر الصيام، وذلك لتعويض النقص الذي قد يحصل خلال فترة الصيام وتوفير الطاقة اللازمة للجسم.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة في شهر رمضان، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

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التمر
جزء مهم من أطعمة رمضان وهو ذو مفعول سحري يزود الصائم بقدر كاف من الغلوكوز ويجعل الصائم نشيطاً طوال يوم الصيام.



البطيخ

ذو طعم حلو يساعد على ترطيب الجسم جيداً لصيام يوم كامل.



التفاح 

غني بالألياف وفيتامين سي، ويساعد على تطريب الجسم أيضاً. 



الخبز 
غني بالألياف والكربوهيدرات، ويمكن تناول الخبز المصنوع من مجموعة متنوعة من الحبوب للحصول على المزيد من الفائدة.



الموز 

يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقدم العديد من العناصر الغذائية التي تقوي الجسم. 



البطاطس 
من الخضار الغنية بالبوتاسيوم والكربوهيدرات وهو ضروري للمساعدة على النشاط والحيوية.



اللبن الرائب (الزبادي)
يساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء، كما أن البكتيريا الموجودة فيه ضرورية لصيام سلس.



الحمّص 
غني بالبروتينات ويساعد على الإحساس بالشبع مدة طويلة.

 

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