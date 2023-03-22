5 مشروبات مناسبة لوجبة السحور

الوكيل الإخباري- هناك مجموعة من المشروبات التي ينصح بالحرص على تناولها في وجبة السحور الرمضانية، بخلاف الماء، نظرًا لدورها الكبير في تقليل حدة الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام.



نستعرض في السطور التالية، قائمة بأبرز المشروبات التي يمكن تناولها في السحور لتخفيف حدة الشعور بالعطش أثناء الصيام، وفقًا لما ذكره موقع "Insider"، و"Health line".



مشروبات مناسبة لوجبة السحور

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1- الماء



ينبغي الحرص على شرب كميات مناسبة من المياه في وجبة السحور، دون الإفراط في ذلك، حيث تتسبب تلك العادة في زيادة حدة الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام نهارًا.



كما ينصح بالحفاظ على تناول ما لا يقل عما يتراوح بين 8 إلى 10 أكواب من المياه على مدار ساعات الإفطار وحتى السحور، لإشباع حاجة الجسم من المياه، والوقاية من التعرض للجفاف، خاصة في الأيام ذات الطقس الحار.



2- شاي البابونج

يأتي شاي البابونج على رأس قائمة المشروبات التي ينصح بتناولها بعد تناول وجبة السحور، نظرًا لأنه يلعب دورًا كبيرًا في المساعدة على ترطيب الجسم بالشكل اللازم، حيث يحافظ على مستوى السوائل داخل الجسم في المعدل الطبيعي، وهو ما يؤدي إلى الوقاية من الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام نهارًا.



3- شاي الزنجبيل

يمتاز شاي الزنجبيل بفعالية كبيرة في الوقاية من الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام بفعل العناصر الغذائية التي يحتوي عليها، حيث يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كبير، لذا، فهو من المشروبات التي ينصح بتناولها بعد الانتهاء من وجبة السحور.



4- اللبن الرائب

اللبن الرائب من المشروبات التي تحظى بشعبية كبيرة في شهر رمضان، حيث يحرص الكثير من الأشخاص على تناوله في وجبة السحور، بهدف المساعدة على الهضم والوقاية من الحموضة.



كما أن تناول اللبن الرائب في السحور من شأنه المساعدة على تقليل الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.





5- الكركديه

الكركديه أيضًا من المشروبات المفيدة في السحور لتخفيف حدة الشعور بالعطش أثناء الصيام، ولكن، مع مراعاة عدم إضافةالسكر إليه، أو إضافة القليل للغاية منه.



وينبغي على مرضى ضغط الدم استشارة الطبيب المختص قبل البدء في تناوله.

الكونسلتو الطبي