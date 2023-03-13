للاعبي كرة القدم.. طبيب يقدم نصائح ضرورية في رمضان

الوكيل الإخباري- يحل شهر رمضان المبارك بالتزامن مع مباريات الدوري المصري وبطولة إفريقيا وكأس مصر، الأمر الذي يستدعي من لاعبي كرة القدم اتباع خطة غذائية وبدنية مختلفة، تتناسب مع الصيام.



في هذا الصدد، قال الدكتور محمد أمين، استشاري العظام وإصابات الملاعب في مصر ، إن الدراسات الحديثة كشفت أن الصيام لا يقلل من اللياقة البدنية للاعبي كرة القدم، ومشاركتهم في المباريات أثناء الانقطاع عن الطعام والشراب لا تؤثر سلبًا على صحتهم، ولكن بشروط.

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وأضاف أمين أن تأثير الصيام على لاعبي كرة القدم يتوقف على مجموعة من العوامل، أهمها:



- العمر.

- سلامة الصحة العامة.

- النظام الغذائي المتبع يوميًا.

- مستوى اللياقة البدنية.

- موعد التمرين.



وأشار استشاري العظام إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج الغذائي والبدني المحدد من قبل طبيب الفريق وخبير اللياقة البدنية، لأن إهمال ذلك قد يؤدي إلى شعور اللاعب بالتعب والضعف أثناء المباريات، ومن ثم تراجع مستواه.



وحدد أمين أبرز النصائح التي ينبغي على لاعب كرة القدم اتباعها خلال شهر رمضان في الإرشادات التالية:



- شرب كمية وفيرة من الماء بين الإفطار والسحور، تقدر بحوالي 6 لترًا يوميًا.

- تناول وجبة سحور غنية بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة والخضراوات الغنية بالماء.



- عدم تأخير وجبة الإفطار.

- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة في وجبة الإفطار.

- عدم التوقف عن التمرين.

- تجنب ممارسة التمارين عالية الكثافة، منعًا لخسارة المزيد من الماء واستنزاف طاقة الجسم.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، للحفاظ على طاقة ولياقة الجسم.



الكونسلتو الطبي

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