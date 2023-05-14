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الأحد، 14-05-2023 03:00 م

8 طرق للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس الضارة

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الوكيل الإخباري- مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يتعرض البعض لمشكلات جلدية تضر بالبشرة بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي تزداد مع شمس الصيف، وتتسبب في حدوث حروق والتهابات على الجلد.

كما يتعرض البعض للإصابة بضربات الشمس في الأيام ذات الطقس الحار، لذا يجب حماية أنفسنها من أشعة الشمس الضارة، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الطرق المختلفة.

اليك مجموعة من النصائح للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس، وفقاً لما نشرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الرسمي، وموقع "Onlymyhealth".

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1- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة وتحديداً خلال الفترة بين 10 صباحا حتى 4 عصراً.


2- ارتداء القبعات نهاراً فهى تعمل على حماية الرأس، والوقاية بشكل كبير من أشعة الشمس الضارة.


3- استخدام كريمات واقية من أشعة الشمس الضارة قبل التعرض لها مباشرة، لحماية البشرة من التعرض للحروق.


4- تغذية البشرة عن طريق الأطعمة الصحية، التي تحتوي على معادن وفيتامينات مختلفة، لحمايتها وتجديد الجلد باستمرار.


5- استخدام بعض المكملات الغذائية التي تسهم في تقوية البشرة، وتعمل على الوقاية من الأشعة المباشرة للشمس.


6- ارتداء الملابس القطنية خفيفة الوزن التي تساعد في حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة، والحرص أيضًا على ارتداء الملابس التي تحتوي على الألوان الفاتحة التي تعكس الحرارة.


7- ارتداء النظارات الشمسية للحفاظ على صحة العينين وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية.


8- شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم من الداخل والخارج، منع الإصابة بالجفاف.

 

الكونسلتو الطبي 

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