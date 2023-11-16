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الخميس، 16-11-2023 04:50 م

8 طرق ناجحة لحرق دهون البطن في الشتاء

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الوكيل الإخباري - مع اقتراب فصل الشتاء، نميل إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة السكرية والمالحة والاستمتاع بها، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن لدينا وخاصة في منطقة البطن.

فيما يأتي بعض النصائح للمساعدة على فقدان دهون البطن في الشتاء :

تمارين القلب 
ممارسة التمارين الداخلية مثل التدريب المتقطع عالي الكثافة أو القفز، أو نط الحبل، أو الرقص لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق دهون البطن دون مواجهة الطقس البارد.

تمارين القوة
دمج تمارين القوة باستخدام وزن الجسم أو أوزان “الدمبل”. تعمل تمارين بناء العضلات على زيادة معدل الأيض، مما يساعد في حرق السعرات الحرارية واستهداف دهون البطن.

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نظام غذائي متوازن
التركيز على نظام غذائي شامل يحتوي على الكثير من الفواكه الموسمية والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.



المشروبات الصحية الدافئة
ارتشاف شاي الأعشاب الدافئ، أو الماء الساخن مع الليمون طوال اليوم. هذه المشروبات تساعد في عملية الهضم، وتعزز عملية التمثيل الغذائي، وتساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

 

تناول الطعام بانتباه
ممارسة الأكل الواعي من خلال الانتباه إلى إشارات الجوع، وتناول الطعام ببطء، وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

الحفاظ على الرطوبة
المحافظة على رطوبة الجسم بشكل كافٍ حتى في الطقس البارد، لأن شرب كمية كافية من الماء يدعم عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على الهضم، ويمنع الخلط بين العطش والجوع.

 

اختيار وجبات صحية خفيفة
اختيار وجبات خفيفة مغذية مثل المكسرات، أو البذور أو الفواكه للحد من الرغبة الشديدة والحفاظ على مستويات الطاقة.

الحصول على قسط كاف من النوم
التأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأن الراحة الجيدة تعزز توازن الهرمونات، وتقلل من تناول الطعام المرتبط بالتوتر وتدعم جهود فقدان الوزن.

 

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