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الإثنين، 06-11-2023 12:36 م

8 نصائح لتعزيز المناعة ومحاربة الأمراض في الشتاء

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الوكيل الإخباري - مع حلول فصل الشتاء، تزداد الفرصة للإصابة بالأمراض وخاصة نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي، وتبرز الحاجة إلى بعض الاحتياطات والإجراءات لتعزيز مناعة الجسم ضد هذه الأمراض.

فيما يلي مجموعة من النصائح لتعزيز المناعة ومحاربة الأمراض في الشتاء : 

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ممارسة الرياضة
التدريب على الأثقال يقدم فائدة مزدوجة للصحة المناعية، فهو لا ينظم الالتهاب المزمن فحسب، بل يمكنه أيضاً رفع إنتاج الخلايا المناعية والأجسام المضادة.. وثبت أن الأنسجة العضلية توفر مأوى للخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى. 


اليوغا والتأمل 
الإجهاد مثبط لاستجابتنا المناعية، لذلك ينصح بممارسة تمارين اليقظة الذهنية مثل اليوغا والتأمل، لمساعدتك على التغلب على الضغوطات المستمرة التي يواجهها الكثيرون كل يوم. 

 

الأطعمة المخمرة
ترتبط صحة الأمعاء ارتباطاً وثيقاً بصحة الجهاز التنفسي.. ووجدت إحدى التجارب أن أولئك الذين لديهم أكبر كمية من بكتيريا الأمعاء "الصحية" أبلغوا عن انخفاض بنسبة 27% في الأعراض عند إصابتهم بمرض في الجهاز التنفسي.. تأكد من أن نظامك الغذائي غني بالألياف وتناول الأطعمة المخمرة التي تحتوي على مستويات عالية من البكتيريا الصحية.


وجبة الإفطار
تحفز وجبة الإفطار عملية التمثيل الغذائي وهو أمر أساسي لتعزيز المناعة.. تجنب الوجبات السكرية، وركز على تناول الأطعمة المغذية كالبيض الغني بالفيتامينات والبروتينات للحفاظ على صحة الجهاز المناعي. 

 

استمتع بوقت هادئ
النوم أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لاستعادة الأنسجة ومنح الجسم بعض الوقت للراحة، ولكن أيضاً لإزالة التعب العقلي.. أنت بحاجة إلى دورة نوم منتظمة تبدأ وتنتهي في نفس الوقت تقريباً، ولكنك تحتاج أيضاً إلى قضاء بعض الوقت الهادئ خلال اليوم. 


الإكثار من شرب الماء
احتفظ بزجاجة مياه على مكتبك واستمر في شرب الماء طوال اليوم. يجب أن تحصل على ما يقرب من لتر ونصف إلى لترين خلال يوم عملك.. وإذا كنت تمارس الرياضة، فقد تحتاج إلى ضعف ذلك.. وإذا كان لون البول أصفر للغاية، فقد تكون مصاباً بالجفاف. 

 

التعرض لأشعة الشمس
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تثبيط قدرتنا على محاربة العدوى، ويساعد التعرض لأشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين د الضروري للجسم.. وتعمل أشعة الشمس أيضاً على إيقاظ الجسم وتحسين الحالة المزاجية والرفاهية العامة. 


اللقاحات
كن على اطلاع دائم بالتطعيمات ضد الأنفلونزا ومعززات كوفيد.. وعادة، تكون قدرتنا على تكوين استجابة مناعية قوية وطويلة الأمد أفضل في الصباح، وإذا حصلت على لقاح في وقت مبكر من اليوم، فعادةً ما تحصل على استجابة أقوى من الأجسام المضادة مما لو كنت قد تلقيت نفس اللقاح في فترة ما بعد الظهر.

 

 

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