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الخميس، 19-10-2023 02:10 م

لإنقاص الوزن بسرعة.. 7 طرق لرفع معدل حرق الدهون

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الوكيل الإخباري - مع التقدم بالعمر وبلوغ الأربعين، يقل معدل حرق الدهون في الجسم، ما يزيد صعوبة إنقاص الوزن إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، وفي هذا التقرير نتعرف على 7 طرق لزيادة معدل التمثيل الغذائي أي حرق الدهون في الأربعينيات من عمرك.


وإليكم فيما يلي الطرق السحرية الـ 7 لإنقاص الوزن عن طريق تحفيز حرق الدهون ، وهي كالآتي:

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1 - إعطاء الأولوية لتمارين القوة
واحدة من أكثر الطرق فعالية لبدء عملية التمثيل الغذائي لديك في الأربعينيات من العمر هي تدريب القوة في روتين اللياقة البدنية الخاص بك، فكتلة العضلات الخالية من الدهون تشبه الفرن الذي يحرق السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة.
ولتحقيق هدفك عليك بما لا يقل عن دورتين إلى ثلاث جلسات تدريب للقوة في الأسبوع، ويمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل تمارين وزن الجسم أو أشرطة المقاومة أو رفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية.

 

2 - لا تفوت وجبات الطعام
على عكس ما قد تعتقد، فإن تخطي الوجبات يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك، فعند تخطي وجبات الطعام، يدخل جسمك في "وضع المجاعة"، مما يجعله يحافظ على الطاقة ويحرق سعرات حرارية أقل.
بدلًا من ذلك، ركز على تناول وجبات أصغر ومتوازنة على مدار اليوم. قم بتضمين مزيج من البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك.


3 - الإكثار من تناول الشاي الأخضر
وفقا لدراسة مراجعة أجراها المركز الطبي بجامعة ماستريخت في هولندا، يمكن للشاي الأخضر أن يزيد من رفع مستوى التمثيل الغذائي، أو عدد السعرات الحرارية والدهون التي تحرقها كل يوم، حيث إن تناول 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا قد يشجع الجسم على حرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر مما قد يفعله بطريقة أخرى.

 

4- ابق جسمك رطباً
الماء هو أفضل صديق لعملية التمثيل الغذائي لديك. يمكن أن يتسبب الجفاف في انخفاض معدل التمثيل الغذائي لديك، مما يزيد من صعوبة حرق السعرات الحررية.
لذا لا هدف إلا شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا، ولا تنس الترطيب قبل وأثناء وبعد التمرين. يمكن أن يساهم شاي الأعشاب أيضًا في تناول السوائل يوميًا.


5 - احصل على قسط كافٍ من النوم
النوم هو سلاح سري عندما يتعلق الأمر بتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، تؤدي قلة النوم إلى تعطيل التوازن الهرموني لديك، مما يجعل من الصعب على جسمك تنظيم الشهية وإنفاق الطاقة.
لذلك احرص على النوم الجيد لمدة 7-9 ساعات كل ليلة لمساعدة جسمك على التعافي والتجديد، والحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك في أفضل حالاتها.

 

6 - أضف التوابل إلى نظامك الغذائي
إن إضافة القليل من التوابل إلى حياتك يمكن أن يؤدي إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي لديك. تحتوي التوابل مثل الفلفل الحار والزنجبيل والكركم على مركبات يمكن أن تزيد بشكل مؤقت عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك.


7 - التخلص من التوتر
الإجهاد ليس سيئًا لصحتك العقلية فحسب بل هو أيضا يؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، وتؤدي المستويات العالية من التوتر إلى إطلاق هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وبطء عملية التمثيل الغذائي.

 

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