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الثلاثاء، 31-10-2023 01:06 م

هذا الفيروس يهاجم الأطفال في الشتاء

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الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" أن الفيروس المخلوي التنفسي، المعروف اختصاراً بـ RSV، ينتشر خلال فصلي الخريف والشتاء، ويهاجم الجهاز التنفسي السفلي، مثل الشعب الهوائية والرئتين لدى الأطفال، لاسيما الأطفال الرضع والأطفال.

صعوبات تنفس
وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والأطفال أن أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي تتمثل في الزكام والسعال والحمى وصعوبات التنفس (ضيق التنفس والصفير أثناء التنفس) وفقدان الشهية.

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وتشمل الأعراض أيضاً تغير لون الجلد والشفاه واللسان إلى اللون الأزرق.


علاج ووقاية
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب المضاعفات، التي قد تترتب على الإصابة بفيروس RSV، مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى والخانوق الزائف.


وأشارت "بيبي & فاميليه" إلى أنه يتم تخفيف المتاعب بواسطة إمداد الجسم بالأكسجين. وللوقاية ينبغي على الأشخاص المخالطين للأطفال غسل اليدين جيداً لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل منتظم.
ويُراعى أيضاً العطس أو السعال في منديل أو في ثنية الذراع، نظراً لأن عدوى فيروس RSV تنتشر عبر الرذاذ، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الأسطح والألعاب والدمى القماشية بانتظام.

 

 

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