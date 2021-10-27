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الأربعاء، 27-10-2021 11:31 ص

8 نصائح لتخفيف الوزن من دون رجيم

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الوكيل الاخباري - يشكل اتباع نظام غذائي صحي الخطوة الأساسية نحو فقدان الوزن بالإضافة إلى نشاط بدني متوازن وكبح الشهية.

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وشارك أخصائي التغذية الامريكي، سواتي باثوال، في موقع "أونلي ماي هيلث" الفكرة التي تؤكد أن الجوع ليس وسيلة لإنقاص الوزن، ولكن المهم هو ما تأكله وكميته وفي أي وقت وبأي طريقة.

وقدم باثوال ثمانية نصائح تساعد على إنقاص الوزن بطريقة صحية من دون الشعور بالجوع:

1- المحافظة على توازن السعرات الحرارية في الجسم من خلال تضمين جميع المغذيات الكبيرة والفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي.


2- تقسيم طبق الغذاء اليومي إلى ثلاث أقسام: نصفه من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن و الألياف التي تمنع الشعور بالجوع كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات، وربعه من البروتينات والربع المتبقي كربوهيدرات.


3- تقوية الأمعاء بتناول كوبا من اللبن الرائب، الغني بالبروبيوتيك (البكتيريا النافعة في الجسم)، بعد الأكل.


4- إضافة ملعقة صغيرة من الزيت إلى الطبق اليومي، والتي يمكن أن تكون إما سمنا نقيا أو خردلا أو زيت فول سوداني، وحذر الأخصائي أن كمية صغيرة من الزيت المعالج يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في رحلة إنقاص الوزن. 


5- تجنب شرب الماء قبل وبعد تناول الوجبة مباشرة، فهذا يخفف من عصارات الجهاز الهضمي، وبالتالي يضعف عملية الهضم، ومن الأفضل تناول الماء قبل الطعام بنصف ساعة على الأقل.


6- الانتباه إلى كيفية تناول الوجبات ونوعيتها وكميتها، ويوصي الطب القديم بتناول الوجبات أثناء الجلوس على الأرض مما يحسن الهضم ويمنع الإفراط في تناول الطعام.


7- يفيد الإبطاء أثناء تناول الطعام في إنقاص الوزن، حيث تستغرق وصول إشارة الشبع إلى الدماغ حوالي 20 دقيقة.


8- المحافظة على الهدوء أثناء تناول الوجبات، والاستمتاع بها.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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