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الخميس، 21-10-2021 03:00 م

طريقة اتباع رجيم الرمان للتخلص من دهون البطن سريعا

resized_يحتوي الرمان على مستويات منخفضة من السعرات الحرارية


الوكيل الإخباري - رجيم الرمان من أنواع الرجيمات التي يمكنك اتباعها لانقاص الوزن والتخلص من دهون البطن والأرداف سريعاً، هذا إضافة الى فوائدها الصحية الكثيرة والمتعددة إلى جانب طعمها اللذيذ.

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ويحتوي الرمان علي العديد من المواد والعناصر الغذائية مثل الماء والمواد السكرية والبروتين والألياف وحمض الليمون ، بالإضافة إلى أهم الفيتامينات مثل  أ و ب و سي، كما تحتوي أيضا علي المنجنيز والبوتاسيوم والكبريت والفسفور والحديد لكن بنسبة بسيطة.

 

وصفة شراب الرمان للتخسيس

تناولي عصير الرمان في الرجيم يومياً في الصباح لخسارة الوزن خصوصاً في منطقة البطن والأرداف، مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.


المكونات

 

 1 كوب من الماء
● ملعقة كبيرة من قشر الرمان المجفف والمطحون
● ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون
● ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر
●3 ورقات من النعناع الطازج

 

طريقة التحضير:

 

 اخلطي قشر الرمان المطحون مع الزنجبيل والشاي الأخضر في كوب كبير وضعي فوقهم كوب الماء المغلي. أضيفي أوراق النعناع واتركي المزيج لمدة 7 دقائق.

 

المصدر - هي

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