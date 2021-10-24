الوكيل الإخباري - بكاء الرضيع ما هو إلا محاولة منه لإخباركِ بشيء ما، ومهمتك هي اكتشاف هذا الشيء، وإذا كنت أمًا للمرة الأولى، نريد أن نطمئنك أنه بمرور الوقت تصبحين قادرة على معرفة ما يحتاج إليه الرضيع، وفقًا لطريقة بكائه، فعلى سبيل المثال، قد يكون البكاء من الجوع قصيرًا منخفض النبرة، بينما البكاء من الألم في شكل صرخات مفاجئة وطويلة وعالية النبرة.

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إليك مجموعة من أسباب البكاء لدى رضيعك:

1 - الشعور بالحر أو البرد. الشعور بالجوع أو العطش، يحتاج معظم حديثي الولادة إلى الرضاعة كل بضعة ساعات على مدار اليوم.

2 - والبكاء إحدى العلامات الدالة على الشعور بالجوع.

3 - الرغبة في مص شيء، فالمص نشاط يبعث على الراحة بالنسبة لكثير من الرضع. إن لم يكن طفلكِ جائعًا، يمكنك أن تعطيه اللهاية. ا

4- لشعور بالوحدة، ويمكنك في هذه الحالة حمل رضيعكِ بهدوء وضمّه إلى صدرك، ويمكنك أيضًا تربيت ظهره بلطف لتهدأته.

5- الرغبة في النوم، إذ إن حديثي الولادة ينامون لمدة تصل إلى 16 ساعة في اليوم أو أكثر في بعض الأحيان.

6- الشعور بالألم بسبب المغص، إذ يتعرض بعض الرضع لفترات من الضيق مصحوبة ببكاء شديد ومتكرر يستمر مدة طويلة بسبب المغص، وعادة ما يحدث المغص بعد أسابيع قليلة من الولادة ويتحسن في عمر ثلاثة أشهر.

7- الشعور بالبلل، قد تُسبب الحفاضات الرطبة أو المتسخة البكاء.

أضرار بكاء الطفل الرضيع

1 - أظهرت إحدى الدراسات أن الأطفال الرضع الذين عانوا من نوبات البكاء المستمرة كانوا أكثر عرضة بعشرة أضعاف للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في أثناء الطفولة.

2 - ينشط بعض الهرمونات في المخ بسبب البكاء الشديد، وقد يؤدي ذلك إلى تدمير الناقلات العصبية في أجزاء حرجة من دماغ الرضيع.

3 - وجد الباحثون أن الأطفال الذين يتم تجاهل نوبات بكائهم، عادة ما يكون لديهم قصور في تطور المهارات الفكرية والاجتماعية.

4- ووفقًا لأحد المتخصصين، الرضع الذين يعانون من البكاء فترات طويلة، ولكن ليس بسبب المغص، في الأشهر الثلاثة الأولى من العمر، قد تكون لديهم معدلات ذكاء منخفضة عن ذويهم حين يبلغون خمس سنوات من العمر، كما أنهم يظهرون تطورًا ضعيفًا في النمو الحركي.

5- أظهر الأطفال الرضع الذين يعانون من البكاء المفرط خلال الأشهر الأولى صعوبة أكبر في التحكم بعواطفهم عند بلوغهم عشرة أشهر، ويكون من الصعب على الأمهات مواساتهم وتهدئتهم.



المصدر - سوبر ماما