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الأربعاء، 20-10-2021 03:42 م

قواعد صحية لإنقاص الوزن بالشكل السليم

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الوكيل الإخباري - رجيم صحي يعتقد أنه قادر على إنقاص الوزن 10 كيلو في شهر، لا يمكن تحديده بالشكل المتداول عبر النت ومواقع التواصل الإجتماعي، إذ تتحكم عوامل متنوعة ومعايير مختلفة لإنجاح الجسم في فقدان الوزن بالشكل الصحي السليم.

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من ناحية أخرى، أثبتت العديد من الدراسات المتنوعة أن فقدان الجسم من 1 إلى 1.5 كيلوغرام في الأسبوع، من خلال اتباع خطة غذائية وبدنية محكمة، بما يتناسب مع طبيعة الجسم وحالته الصحية، هو الحل المثالي لإنقان الوزن بالشكل الصحي ومن دون عودة الكيلوغرامات المفقودة مرة أخرى.

 

أوضح دكتور هشام، أن الساحة الإعلامية عبر النت ومواقع التواصل الإجتماعي باتت تتطرق إلى أنواع لاحصر لها من الحميات الصحية والقاسية في آن واحد، وبالتالي لم يكن باستطاع أي شخص التأكد من مدى فعالية الرجيم، إلا بعد تجربته أو رؤية نتائج فعلية وواقعية على أحد المقربين أو الأصدقاء.

لذا نؤكد أن طبيعية الجسم وحالته الصحية، وذلك بخلاف العوامل الآخرى الوراثية أو النفسية، تعد بمثابة نموج متشعب لابد من توافق جميع خصائصه، كي ينجح الشخص في إنقاص وزنه من دون أي أضرار لاحقة، سواء على المستوى الصحي أو النفسي.

وبالتالي في حالة الرغبة في اتباع رجيم صحي يعتقد أنه قادر على إنقاص الوزن 10 كيلو في الشهر، لابد من الأخذ بعين الاعتبار القواعد التالية : 

1 - كوني على استعداد نفسي كبير بأن إنقاص الوزن قد يستغرق وقتا وجهدا يحتاجا إلى إلتزام طويل الأجل، من دون التقيد بفترات زمنية محددة، تجعلك تندفعي تجاه الحميات القاسية بأي شكل من الاشكال.


2 - ابحثي عن دوافعك الداخلية وراء رغبتك في فقدان الوزن، كي تستطعي إجراء تغييرات على نظامك الغذائي  والبدني بحماس وثبات نحو تحقيق الهدف.


3 - ضعي أهداف واقعية مع الطبيب المختص للوصول إلى الوزن المرغوب فيه والمناسب لطبيعة جسمك وحالتك الصحية، من دون الإنسياق وراء تجارب الآخرين، أو ما هو متداول عبر النت ومواقع التواصل الإجتماعي.


4 - اعتادي على تناول الأطعمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية، كأسلوب حياة غير مرتبط بوزنك، كي تستمتعي  بشكل جسمك مدى الحياة.


وأخيرا، إلتزمي بتعليمات الطبيب المختص عند تحديد الرجيم الصحي المناسب لك، مع ضرورة إجراء التحاليل والفحوصات التي تؤكد سلامة صحتك، تلبي احتياجات جسمك حسب مرحلتك العمرية، والأهم لتتأكدي من عدم وجود عوامل واراثية قد تؤثر على إنقاص وزنك بالشكل الذي ترغي في تحقيقه.

 

المصدر- هي

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