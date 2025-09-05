آلام الظهر: تشوهات العمود الفقري وأسبابها وكيفية التعامل معها

الوكيل الإخباري- يعاني العديد من الأشخاص من آلام أسفل الظهر في مرحلة ما من حياتهم، وتعد السبب الرئيسي للإعاقة حول العالم.



وتنشأ هذه الآلام غالبا نتيجة تشوهات في العمود الفقري، الذي يتكون من 33 فقرة موزعة على خمسة أجزاء: عنقي وصدري وقطني وعجزي وعصعص.

وتتصل الفقرات بمفاصل متعددة، بما في ذلك الأقراص التي تسمح للعمود بالحركة في اتجاهات مختلفة. وعلى الرغم من أن العمود الفقري قد يبدو مستقيما، إلا أنه ينحني طبيعيا للأمام والخلف لأداء وظائفه الحيوية.



وينحني العمود الصدري بشكل طبيعي، لكن فرط الانحناء قد يحدث بسبب هشاشة العظام، أو التغيرات المرتبطة بالعمر في عضلات وفقرات الظهر، أو وضعية الجسم السيئة على المدى الطويل. ويُعرف هذا التشوه طبيا بـ فرط الحداب، أو "حدبة الأرملة"، الأكثر شيوعا بين النساء. وقد يؤدي الانحناء الشديد إلى مشاكل في التنفس والبلع، إضافة إلى الألم والتيبس نتيجة ضغط الأعصاب وفقدان الحركة الطبيعية للفقرات.



ويشمل الجنف انحناء جانبيا في العمود الفقري مع احتمالية دوران الفقرات أو انهيارها. الأسباب متنوعة: صدمات وأورام وعدوى مثل السل أو اضطرابات عصبية منذ الولادة مثل الشلل الدماغي. وإلى جانب آلام الظهر، قد تظهر تشوهات واضحة في وضعية الجسم واختلاف مقاسات الملابس.



وقد تنزاح الفقرات أو تلتصق مع مرور الوقت، كما في الانزلاق الفقاري أو التهاب الفقار اللاصق، ما يؤدي إلى ضغط على الأعصاب وحدوث أعراض مثل عرق النسا، أو تصلب شديد في العمود الفقري.



التعامل مع آلام العمود الفقري



يعتمد العلاج على حجم التشوه وسببه، ويشمل:

استخدام الدعامات للأطفال المصابين بالجنف الخفيف.

الجراحة التصحيحية للتشوهات الكبيرة أو غير المستجيبة للدعامات.

تحسين وضعية الجسم وتقوية الظهر والأكتاف بالتمارين الرياضية.



علاج الحالات المصاحبة مثل هشاشة العظام عبر النظام الغذائي والأدوية وتمارين المقاومة.



وقد يكون التدخل الجراحي ضروريا لتخفيف الضغط عن الأعصاب المحاصرة أو المضغوطة.



