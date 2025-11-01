السبت 2025-11-01 04:17 م
 

أسباب ازدياد آلام المفاصل في الطقس البارد

السبت، 01-11-2025

الوكيل الإخباري-   رغم أن الطقس البارد لا يسبب الأمراض مباشرة، إلا أنه قد يزيد من ألم المفاصل ويحفّز نوبات التهابها، بحسب Arthritis Foundation. وتشير الدراسات إلى أن انخفاض درجات الحرارة يؤثر بشكل خاص على المصابين بـ التهاب المفاصل العظمي والروماتويد، بينما قد تتفاقم أعراض النقرس والذئبة في الطقس الحار.

وأوضحت الدكتورة Mariko L. Ishimori، مديرة قسم الروماتيزم في Cedars-Sinai، أن الطقس البارد يجعل السائل الزليلي داخل المفاصل أكثر لزوجة، مما يزيد من تصلب المفاصل والألم. كما يمكن لتغير ضغط الجو أن يؤدي إلى تمدد العضلات والأوتار، ما يضع مزيداً من الضغط على المفاصل المتضررة.
ولتخفيف الألم في الشتاء، تنصح المؤسسة والأطباء بـ:
الحفاظ على الدفء
ممارسة النشاط البدني بانتظام
اتباع غذاء متوازن غني بالفيتامينات C وD
ممارسة تمارين الإطالة للحفاظ على المرونة
مراقبة حالة الطقس والتحضير لأي ظروف تزيد الألم
الحذر من الأسطح الزلقة لتجنب السقوط


ويشدد الخبراء على ضرورة استشارة الطبيب المختص عند ظهور أعراض التهاب مفاصل جديدة أو غير معتادة لتقييم الحالة.

 

