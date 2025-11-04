الثلاثاء 2025-11-04 01:54 م
 

القضاء المصري ينهي نزاع عفاف شعيب ومحمد سامي

الثلاثاء، 04-11-2025 01:15 م

الوكيل الإخباري-   رفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى التي أقامتها الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي طالبت فيها بتعويض بتهمة السب والقذف.

وجاء في حكم المحكمة أن تصريحات سامي جاءت في سياق رد على أسئلة إعلامية خلال برنامج تلفزيوني، ولم تتضمن إهانة صريحة أو مباشرة، مؤكدة أن حديثه كان دفاعًا عن نفسه دون نية للتشهير أو الإساءة.


وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت سابقًا ببراءة سامي من نفس الاتهامات بعد فحص الفيديو المقدم من جهة الادعاء، حيث تبين أنه قال: "عفاف شعيب ست كبيرة، وأبقى راجل قليل الأدب لو اتجاوزت مع ست كبيرة، واللي قالته عني كذب ومحصلش".


وبذلك، يسدل القضاء الستار على النزاع القانوني بين الطرفين بعد تأييد حكم البراءة ورفض طلب التعويض.

 

