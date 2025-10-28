اكتشاف جديد يفتح آفاقا لعلاجات مبكرة لأورام الجهاز الهضمي

الوكيل الإخباري- اكتشف باحثون أستراليون أن مكونات الجهاز العصبي الموجودة في الجهاز الهضمي تؤثر بشكل مباشر على تطور الورم.



كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية المرموقة BMJ Oncology عن اكتشاف مذهل يمكن أن يغير وجهة علاج سرطانات المعدة والقولون. حيث توصل باحثون من معهد أوليفيا نيوتن-جون لبحوث السرطان وكلية الأورام بجامعة لا تروب في أستراليا إلى أن الببتيد العصبي CGRP ومستقبله RAMP1 يلعبان دورا محوريا في تحفيز نمو أورام الجهاز الهضمي.

الاكتشاف المفاجئ

وصفت الدكتورة بافيتا، كبيرة الباحثين في الدراسة، النتائج بالمفاجئة، موضحة: "لم نكتشف فقط أن الألياف العصبية داخل الأورام تحتوي على CGRP وتعزز نموها بنشاط، بل وجدنا أن خلايا الورم نفسها تنتج هذا الببتيد العصبي أن الأورام تستغل إشارات الجهاز العصبي لتغذية نموها ذاتيا".



الأمل في أدوية موجودة

ولكن الخبر السار، وفقا للباحثين، هو أن الأدوية المثبطة لهذا المسار العصبي موجودة بالفعل ومتاحة في الأسواق. حيث تُستخدم حاليا أدوية تستهدف CGRP وRAMP1 في علاج الصداع النصفي، مما يعني إمكانية تكييفها بسرعة لعلاج السرطان نظرا لموافقة السلطات الصحية عليها مسبقا ومعرفة سلامتها على المرضى.



نتائج واعدة في المختبر

وأظهرت التجارب المخبرية أن إزالة مستقبل RAMP1 من الخلايا السرطانية باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية يؤدي إلى انخفاض كبير في قدرتها على النمو والانتشار.



الخطوات القادمة

تُعلّق الدكتورة ليزا ميلكي، مديرة مختبر ONJCRI، على هذه النتائج بالقول: "يمثل دور الجهاز العصبي في تطور السرطان مجالا جديدا وواعدا للغاية. نحن نخطط الآن لاختبار أدوية الصداع النصفي المتاحة لتقييم فعاليتها في مكافحة الأورام".



ويعتزم الباحثون مستقبلا إدراج مثبطات CGRP في الاختبارات السريرية إلى جانب الطرق الرئيسية المستخدمة في علاج سرطان القولون والمستقيم.