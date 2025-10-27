كيف تتعامل مع لدغات الثعابين غير السامة بأمان؟

ينصح الأطباء بتنظيف الجرح جيدًا بالماء والصابون ومراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود عدوى، خاصة أن أفواه الثعابين قد تحتوي على بكتيريا. الأطفال هم الأكثر عرضة لللدغات أثناء اللعب أو المشي حفاة في المناطق الزراعية.
الخبراء يشددون على التوعية للتمييز بين الثعابين السامة وغير السامة، مؤكدين أن أغلب الثعابين خجولة وتفيد في السيطرة على الآفات، وأن الهدوء وطلب المساعدة الطبية هما الطريقة الصحيحة للتعامل مع اللدغات.
