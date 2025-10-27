كيف تتعامل مع لدغات الثعابين غير السامة بأمان؟

الوكيل الإخباري- يشعر الكثيرون برعب غريزي من الثعابين، حتى غير السامة منها، رغم أن معظمها لا يشكل خطرًا حقيقيًا. لدغات الثعابين غير السامة عادةً تسبب تورمًا وألمًا بسيطًا، لكن ردة الفعل الخاطئة مثل استخدام علاجات تقليدية أو ربط الطرف المصاب قد تزيد الوضع سوءًا.

ينصح الأطباء بتنظيف الجرح جيدًا بالماء والصابون ومراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود عدوى، خاصة أن أفواه الثعابين قد تحتوي على بكتيريا. الأطفال هم الأكثر عرضة لللدغات أثناء اللعب أو المشي حفاة في المناطق الزراعية.



الخبراء يشددون على التوعية للتمييز بين الثعابين السامة وغير السامة، مؤكدين أن أغلب الثعابين خجولة وتفيد في السيطرة على الآفات، وأن الهدوء وطلب المساعدة الطبية هما الطريقة الصحيحة للتعامل مع اللدغات.