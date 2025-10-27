“ذبابة النمر الأسود” تتصدر الترند.. تحذيرات وأعراض وطرق علاج يجب معرفتها

الوكيل الإخباري- تُعرف ذبابة النمر الأسود باسم ذبابة الرمل، وهي حشرة صغيرة لا يتجاوز طولها بضعة مليمترات، لكنها من أخطر الحشرات الناقلة للأمراض في العالم، وخصوصاً داء الليشمانيا الذي يصيب الجلد والأعضاء الداخلية للإنسان.

تتميز هذه الذبابة بجسم مغطى بشعيرات دقيقة ولون يميل إلى البني الداكن أو الأسود، وتنشط عادة في أوقات الغروب والليل، حيث تلدغ الإنسان والحيوان لامتصاص الدم، وهو ما تحتاجه الأنثى لوضع بيضها. وتعيش غالباً في المناطق الدافئة والرطبة، قرب الحظائر والمنازل القديمة وأماكن القوارض.



الدول الأكثر انتشارًا:

تنتشر ذبابة النمر الأسود بشكل رئيسي في مصر، السودان، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، العراق، سوريا، لبنان، السعودية، كما توجد أنواع مشابهة في بعض مناطق البرازيل والهند وإيران. وهي غالبًا موجودة في المناطق الريفية أو القريبة من الحيوانات والمنازل القديمة.



دورة حياتها:

تبدأ دورة حياتها بوضع البيض في التربة الرطبة أو بين جذور النباتات، ثم تتحول اليرقات إلى عذارى ثم إلى ذباب بالغ خلال أسابيع قليلة. ورغم صغر حجمها، فإن لدغتها مؤلمة وتسبب حكة شديدة واحمراراً، وقد تتطور إلى قرحات جلدية تستمر شهوراً إذا كانت حاملة لطفيلي الليشمانيا.



خطر نقل الأمراض:

ليست كل لدغات ذبابة النمر الأسود تنقل الأمراض، لكن بعضها قد يكون مصاباً بطفيليات الليشمانيا التي تنتقل إلى الإنسان عبر الدم، مسببة أمراضاً جلدية أو داخلية خطيرة إذا لم تُعالج في وقت مبكر. ولهذا يُعد التعامل مع لدغاتها بحذر أمراً ضرورياً.



ماذا تفعل عند التعرّض للدغة؟

تنظيف المنطقة جيداً بالماء والصابون.

وضع كمادات باردة لتخفيف الألم والتورم.

تجنب حك الجلد لتقليل خطر العدوى.

استخدام كريم مهدئ أو مضاد للالتهاب بعد استشارة الصيدلي.

مراجعة الطبيب فورًا إذا ظهرت تقرحات أو انتفاخ شديد أو استمر الألم لعدة أيام، لاحتمال الإصابة بداء الليشمانيا أو أي عدوى أخرى.



طرق مكافحة انتشارها:

تنظيف البيئة المحيطة بالمنازل والتخلص من القمامة والمخلفات العضوية.

ردم الشقوق والحفر في الجدران أو الأرض.

إبعاد الحيوانات الأليفة أو الحظائر عن المنازل وتنظيفها بانتظام.

استخدام الناموسيات والأسلاك على النوافذ لمنع دخولها.

رش المبيدات الآمنة بيئياً تحت إشراف الجهات المختصة.

نشر الوعي الصحي بين الناس حول مخاطرها وطرق الوقاية.