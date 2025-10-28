ابتكار روسي ثوري.. حامل نانوي آمن للأدوية من بروتين الدم

الوكيل الإخباري- ابتكر علماء من معهد الكيمياء الحيوية والطب الأساسي التابع لاكاديمية العلوم الروسية فرع سيبيريا خليطا معلقا أساسه بروتين الدم مع دقائق نانوية وحصلوا على براءة اختراع.



التطبيقات الثورية:

ناقل ذكي للأدوية: يُستخدم المعلق كناقل آمن وفعال للمواد النشطة بيولوجيا

علاج موجه للسرطان: يسمح بتوصيل الأدوية بشكل دقيق إلى الخلايا السرطانية.

مزايا فريدة:

يعتمد الابتكار على الألبومين، البروتين الطبيعي في دم الإنسان، حيث:



يزيد من ذوبان الأدوية ويحميها من التحلل

يحافظ على فعالية المكونات العلاجية أثناء نقلها في الجسم

يتجنب الآثار الجانبية للطرق التقليدية



تطور تقني تاريخي:

تم التغلب على التحديات التي واجهت الأساليب السابقة عبر:

إنتاج جسيمات نانوية متناهية الصغر (أقل من 200 نانومتر)

الاستغناء عن الكواشف الكيميائية السامة

تحقيق استقرار عالي وفترة صلاحية تصل إلى 6 أشهر



التقنية المبتكرة:

استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتشكيل روابط كيميائية آمنة

تحقيق سمية منخفضة لا تتجاوز 10%

توافق بيولوجي ممتاز مع جسم الإنسان



هذا الابتكار يمثل نقلة نوعية في مجال الهندسة الطبية الحيوية، ويضع أساسا لتطوير جيل جديد من العلاجات الذكية والدقيقة، خاصة في مجال مكافحة الأمراض المستعصية مثل السرطان.