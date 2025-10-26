أطعمة غير مألوفة تحارب التجاعيد وترهّل البشرة

الوكيل الإخباري- يسعى البشر اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحفاظ على شباب البشرة ونضارتها، فيتجه كثيرون إلى وسائل غير تقليدية لمكافحة التجاعيد وتعزيز إنتاج الكولاجين.



ومع التقدم في العمر، يتباطأ إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، فتظهر علامات الشيخوخة من ترهّل وخطوط دقيقة وفقدان للمرونة. ولتعويض هذا النقص، يلجأ البعض إلى المكملات الغذائية أو الكريمات الباهظة الثمن، فيما يبحث آخرون عن حلول طبيعية من داخل المطبخ، من بينها أطعمة غير مألوفة تعرف بقدرتها على تحفيز إنتاج الكولاجين.

يعد قنديل البحر من الأطعمة التقليدية في الصين واليابان وكوريا وتايلاند وفيتنام، حيث يعتبر طبقا فاخرا يُقدّم باردا في السلطات مع زيت السمسم وصلصة الصويا، أو يُقطّع إلى شرائح رفيعة ويُقلى.



وقد أصبح هذا الكائن البحري محط اهتمام عالمي بعد أن روّج رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفوائده الجمالية.



ويقول الدكتور راج داسغوبتا، أخصائي الطب الباطني: "يحتوي قنديل البحر على نسبة عالية من الكولاجين، الذي يساعد في شد البشرة والحفاظ على مرونتها. ومع التقدم في السن يقل إنتاج هذا البروتين، فتظهر التجاعيد والترهّل".



ويضيف أن تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين قد يكون أكثر فاعلية من الكريمات الموضعية، لأن الجسم يستطيع امتصاص الأحماض الأمينية الناتجة عن هضم الكولاجين واستخدامها في بناء أنسجة جديدة.



وتشير الدراسات إلى أن بعض أنواع قناديل البحر تحتوي على نحو 50% من وزنها الجاف من البروتين، وأن تناولها قد يكون خيارا أقل تكلفة من كريمات الكولاجين التي تصل أسعارها إلى مئات الدولارات، رغم أن العثور عليها لا يزال محدودا في بعض الأسواق.



يعد مرق العظام ونخاعه أحد أكثر المصادر الطبيعية الغنية بالكولاجين.



ويُحضّر هذا المرق بغلي العظام مع الماء والخضروات ورشة من الخل لمدة تتراوح بين 12 و24 ساعة، ويُعرف بقيمته الغذائية العالية ونكهته الغنية.



وقد أشادت به نجمات عالميات مثل سلمى حايك وغوينيث بالترو، اللتان تحدثتا عن اعتماده كجزء من روتين العناية بالبشرة.



ويشير الخبراء إلى أن سوق مرق العظام يشهد نموا كبيرا، إذ يُتوقع أن ترتفع قيمته من 1.1 مليار دولار عام 2024 إلى 2.8 مليار دولار عام 2034، مدفوعا باتجاهات الصحة والتغذية الطبيعية.



أما نخاع العظام، وهو النسيج الدهني الموجود داخل العظام، فيُستخدم في الحساء أو يُقدّم كمقبلات.



ورغم أن هذه الأطعمة تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين، يؤكد داسغوبتا أن الحفاظ على شباب البشرة لا يتحقق من خلال الطعام فقط، بل يتطلب نمط حياة متكاملا يشمل:



شرب كميات كافية من الماء.

استخدام واق من الشمس يوميا.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (C)، الذي يعزز امتصاص الكولاجين.

