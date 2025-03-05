الحالات الصحية الممنوعة من الصيام خلال رمضان

الحالات الممنوعة من الصيام
بحسب الدكتور عمار، هناك عدة حالات صحية لا يُنصح لها بالصيام، كما يجب على المرضى استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، ومنها:
أصحاب العمليات الجراحية القلبية: يفضل عدم صيام المرضى الذين أجروا عمليات قلب مثل القسطرة أو تركيب الدعامات إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ العملية.
مرضى الضغط المرتفع غير المستقر: يجب تجنب الصيام في حالات الضغط المرتفع غير المستقر، حيث قد يؤدي الامتناع عن الطعام والشراب إلى مضاعفات صحية خطيرة.
مرضى الفشل الكلوي: لا يُنصح لمرضى الفشل الكلوي بالصيام، لأنه قد يؤثر سلبًا على صحتهم.
مرضى تسارع ضربات القلب: الأشخاص الذين يعانون من رفرفة القلب أو تسارع ضربات القلب يُنصح لهم بعدم الصيام للحفاظ على صحتهم.
متناول الأدوية المدرة للبول: من يتناولون أدوية مدرة للبول يُفضل لهم استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام.
أمراض صمامات القلب: الأشخاص الذين يعانون من التهاب أو ارتجاع في صمامات القلب لا يُنصح لهم بالصيام تجنبًا لأي مضاعفات صحية.
الكونسلتو
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