المشي المتواصل يحمي قلبك أكثر من المشي المتقطع

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في الولايات المتحدة وأستراليا أن المشي أو التريض لمدة متصلة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة يوميًا أفضل من تقسيم نفس الوقت على عدة مرات قصيرة، في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

وأظهرت الدراسة التي تابعت 33 ألف شخص بالغ في بريطانيا على مدار نحو عشر سنوات أن احتمالات الوفاة المبكرة لمن يمشون عدة مرات أقل من خمس دقائق في المرة الواحدة بلغت 4.4%، مقابل 0.8% لمن يمشون نفس العدد من الخطوات خلال 10 إلى 15 دقيقة.



كما كانت احتمالات الإصابة بأمراض القلب أو السكتات القلبية 13% لمن يمشون أقل من خمس دقائق في المرة الواحدة، مقابل 3.4% لمن يسيرون 15 دقيقة أو أكثر يوميًا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعيشون حياة خاملة أو يقطعون خطوات قليلة يوميًا.