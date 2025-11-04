الثلاثاء 2025-11-04 03:44 م
 

المشي المتواصل يحمي قلبك أكثر من المشي المتقطع

5
تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-11-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في الولايات المتحدة وأستراليا أن المشي أو التريض لمدة متصلة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة يوميًا أفضل من تقسيم نفس الوقت على عدة مرات قصيرة، في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

اضافة اعلان


وأظهرت الدراسة التي تابعت 33 ألف شخص بالغ في بريطانيا على مدار نحو عشر سنوات أن احتمالات الوفاة المبكرة لمن يمشون عدة مرات أقل من خمس دقائق في المرة الواحدة بلغت 4.4%، مقابل 0.8% لمن يمشون نفس العدد من الخطوات خلال 10 إلى 15 دقيقة.


كما كانت احتمالات الإصابة بأمراض القلب أو السكتات القلبية 13% لمن يمشون أقل من خمس دقائق في المرة الواحدة، مقابل 3.4% لمن يسيرون 15 دقيقة أو أكثر يوميًا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعيشون حياة خاملة أو يقطعون خطوات قليلة يوميًا.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

2

فيديو منوع كيكة عروس على شكل "مزهرية ورد" تحصد تفاعلاً واسعاً بسبب غرابتها وجمالها الفريد 😍

ؤرب

فيديو منوع مقطع يوضح الفرق بين الخط العادي والمعلم والخطاط والطبيب 😂❤️

اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار العسكري البريطاني للشرق الأوسط

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار العسكري البريطاني للشرق الأوسط

لبلا

فيديو منوع شخص يشرح طريقة تنظيف غسالة الصحون بخطوات بسيطة

ب

فيديو منوع أب يوثّق الفرق بين غرف ابنتيه ويعلّق: "ربّيتهما في نفس البيت وبنفس الأسلوب.. لكن الاختلاف كبير!"

غ

فيديو منوع متداول: هكذا يتم ترويض الثعابين

ق

فيديو منوع شخص نال شهرة واسعة لأنه لا يخسر أبدا في لعبة XO!

للا

فيديو منوع متداول: جهاز يقوم بتغيير درجة حرارة المياه



 
 





الأكثر مشاهدة