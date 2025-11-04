المشي المتواصل يحمي قلبك أكثر من المشي المتقطع

وأظهرت الدراسة التي تابعت 33 ألف شخص بالغ في بريطانيا على مدار نحو عشر سنوات أن احتمالات الوفاة المبكرة لمن يمشون عدة مرات أقل من خمس دقائق في المرة الواحدة بلغت 4.4%، مقابل 0.8% لمن يمشون نفس العدد من الخطوات خلال 10 إلى 15 دقيقة.
كما كانت احتمالات الإصابة بأمراض القلب أو السكتات القلبية 13% لمن يمشون أقل من خمس دقائق في المرة الواحدة، مقابل 3.4% لمن يسيرون 15 دقيقة أو أكثر يوميًا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعيشون حياة خاملة أو يقطعون خطوات قليلة يوميًا.
