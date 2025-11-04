"اضطراب ما بعد الصدمة".. ما دور الطب النفسي في التعافي؟

تشمل الأعراض القلق، الاكتئاب، اضطرابات النوم، صعوبة التركيز، نوبات غضب وأحيانًا أعراض جسدية مثل التبول اللاإرادي والكوابيس.
ويشير الدكتور جمال فرويز إلى أن العلاج يكون عبر العلاج السلوكي المعرفي أو الأدوية، مؤكدًا أن الالتزام بالعلاج يقلل احتمالية عودة الأعراض ويحسن التعامل مع الذكريات المؤلمة
