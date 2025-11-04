"اضطراب ما بعد الصدمة".. ما دور الطب النفسي في التعافي؟

الوكيل الإخباري- تؤدي الصدمات الحياتية مثل فقدان الأحبة، العنف، الكوارث الطبيعية أو الحروب أحيانًا إلى اضطراب ما بعد الصدمة (الكرب)، وهو استجابة طبيعية لتغيرات كيميائية في الدماغ وليست ضعفًا في الشخصية.

تشمل الأعراض القلق، الاكتئاب، اضطرابات النوم، صعوبة التركيز، نوبات غضب وأحيانًا أعراض جسدية مثل التبول اللاإرادي والكوابيس.



ويشير الدكتور جمال فرويز إلى أن العلاج يكون عبر العلاج السلوكي المعرفي أو الأدوية، مؤكدًا أن الالتزام بالعلاج يقلل احتمالية عودة الأعراض ويحسن التعامل مع الذكريات المؤلمة