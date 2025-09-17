النساء والسكري.. أي نوع من العلاج الهرموني هو الأنسب؟

الوكيل الإخباري- يُستخدم العلاج الهرموني التعويضي بشكل واسع لتخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.



ويشمل هذا العلاج أشكالا متعددة، منها الأقراص الفموية واللصقات الجلدية والمواد الهلامية والكريمات، ويعتمد اختيار النوع المناسب على عوامل عدة، بما في ذلك الحالة الصحية العامة والتاريخ الطبي للمرأة.

اضافة اعلان



وبهذا الصدد، أظهرت دراسة جديدة أن النساء المصابات بداء السكري من النوع الثاني يمكن أن يقللن خطر الإصابة بالجلطات الدموية وأمراض القلب باستخدام اللصقات الجلدية للعلاج الهرموني التعويضي بدل الأقراص الفموية.



وحلل فريق بحثي من جامعة ليفربول بيانات أكثر من 36 ألف امرأة يتلقين العلاج الهرموني التعويضي، وتمت متابعتهن لمدة 5 سنوات. وأظهرت النتائج أن استخدام الأقراص الفموية يرتبط بارتفاع مخاطر الانسداد الرئوي – انسداد شريان في الرئة بسبب جلطة دموية – وأمراض القلب (بنسبة 21%) لدى النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني، مقارنة باستخدام اللصقات الجلدية.



وأوضح الدكتور ماثيو أنسون، الباحث الرئيسي في الدراسة: "نظرا لزيادة المخاطر المرتبطة بالعلاج الفموي، نقترح عدم وصف الإستروجين عن طريق الفم للنساء المصابات بالسكري من النوع الثاني".



وأشار الباحثون إلى أن سبب اختلاف المخاطر يعود إلى طريقة امتصاص الإستروجين: عند تناول الأقراص، يحلل الكبد جزءا كبيرا من الإستروجين قبل دخوله الدورة الدموية، ما قد يؤثر على التوازن بين البروتينات المساعدة على التخثر والمضادة للتخثر. بينما تُمتص اللصقات مباشرة عبر الجلد بجرعات أقل، ما يقلل المخاطر.



وأكد الباحثون أن استخدام الأقراص أو اللصقات لم يختلف في خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة أو السكتة الدماغية أو سرطانات الثدي والمبيض وبطانة الرحم.



وشدد فريق البحث على أهمية دراسة هذه النتائج بعناية من قبل النساء وأطبائهن عند تحديد نوع العلاج الهرموني التعويضي المناسب لكل حالة.



وقال أنسون: "قد يكون اختيار العلاج الهرموني التعويضي صعبا للعديد من النساء. نأمل أن تزود بياناتنا النساء بعد انقطاع الطمث المصابات بالسكري من النوع الثاني وأطبائهن بمزيد من الأدلة عند تقييم المخاطر والفوائد لاختيار التركيبة الأنسب".



