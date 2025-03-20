بعد انتشاره.. كل ما تريد معرفته عن الهربس الفموي وطرق الوقاية

الوكيل الإخباري- بعد شكوى العديد من أولياء الأمور مؤخرًا، أصبح الهربس الفموي مصدر قلق للكثيرين، خاصة مع زيادة الحالات المسجلة والإصابة المتكررة به، يُعرف هذا الفيروس بظهور تقرحات وبثور مؤلمة حول الفم والشفاه، مما يثير تساؤلات حول طرق العدوى وأساليب الوقاية الفعالة.

اضافة اعلان



كل ما تريد معرفته عن الهربس الفموي

في هذا الإطار، يستعرض موقع «الكونسلتو»، أبرز المعلومات عن الهربس الفموي، أسبابه، كيفية انتقاله، وأهم الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة به، وفقا للدكتور عاصم فرد أستاذ الأمراض الجلدية.



معلومات عن الهربس الفموي

كشف الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، عن الأسباب الرئيسية وراء تزايد حالات الإصابة بعدوى الهربس الفموي في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفيروس المسبب للمرض هو "الهربس البسيط"، والذي ينتقل بطرق متعددة بين الأشخاص.



أعراض الهربس الفموي

وأوضح أن الأعراض قد تظهر بعد فترة حضانة لعدة أيام، وتبدأ في ظهور بثور أو تقرحات حول الفم، مشيرًا إلى أن العدوى يمكن أن تحدث نتيجة عدة عوامل، منها ضعف المناعة، والتعرض المباشر للفيروس، مثل الإصابة بنزلات البرد أو اضطرابات الجهاز الهضمي أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.



أنواع الهربس الفموي

وأكد فرج أن الهربس لا يقتصر على منطقة الفم، بل يمكن أن يظهر في مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك المناطق التناسلية، مما يجعله من الأمراض المعدية التي تتطلب توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاره.



التشخيص والعلاج

وتابع: يعتمد تشخيص الهربس على الفحص السريري، ولكن في بعض الحالات قد يتطلب الأمر إجراء تحاليل معملية، خاصة إذا كانت الإصابة شديدة أو غير واضحة، وللوقاية من الهربس الفموي، يمكن إتباع هذه النصائح:

• تجنب ملامسة القروح المفتوحة أو السائل الناتج عنها.

• عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

• غسل اليدين جيدًا بعد ملامسة المنطقة المصابة.

• تجنب التقبيل أو الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

• تعزيز المناعة من خلال تناول غذاء صحي وممارسة الرياضة.