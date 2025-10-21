سرطان القولون يهاجم الأجيال الشابة .. لغز طبي يثير القلق العالمي

لكن دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء البريطانيين كشفت أن سرطان القولون أو الأمعاء هو النوع الوحيد من السرطان الذي يشهد زيادة واضحة لدى من هم دون سن الخمسين، مقارنة بكبار السن.
وشمل التحليل بيانات من 42 دولة، وخلص إلى أن أنواع السرطان الأخرى — مثل الغدة الدرقية والثدي والكلى — لم تسجل فروقا كبيرة بين الفئتين العمريتين. بل إن بعض الأنواع، مثل سرطان الكبد والمعدة، شهدت انخفاضا في معدلاتها حتى بين الشباب في أكثر من نصف الدول التي تمت دراستها.
غير أن سرطان القولون مثّل الاستثناء الأبرز؛ فقد ارتفعت معدلاته بشكل أسرع بين الشباب مقارنة بمن تجاوزوا الخمسين في أكثر من ثلثي الدول التي شملها البحث.
وشملت الدراسة مقارنة بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عاما وبين من تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عاما، على مدى 15 عاما من المتابعة. ووجد العلماء أن معدلات الإصابة ارتفعت لدى الفئتين في ثلاثة أرباع الدول لأنواع من السرطان تشمل الثدي والغدة الدرقية والكلى وبطانة الرحم وسرطان الدم.
وفي المقابل، انخفضت معدلات سرطانات الكبد والفم والمريء والمعدة لدى البالغين الأصغر سنا في أكثر من نصف الدول. وأكد الفريق أن سرطان القولون هو النوع الوحيد الذي زاد بوضوح لدى الشباب وانخفض لدى كبار السن، حيث كانت معدلات الإصابة أعلى لدى الأصغر سنا في 69% من الدول، بفارق إحصائي واضح في نحو 38% منها.
وترى البروفيسورة آمي بيرينغتون، الخبيرة في علم الأوبئة بمعهد أبحاث السرطان في لندن والمعدة الرئيسية للدراسة، أن أحد الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع هو أن برامج الفحص والوقاية تُقدّم غالبا لكبار السن فقط، موضحة: "فحوصات سرطان القولون لا تكتشف المرض في مراحله المبكرة فحسب، بل تساهم في الوقاية منه عبر إزالة الأورام ما قبل السرطانية. لذلك يبدو أن كبار السن يستفيدون من الوقاية أكثر من الشباب الذين لا يُفحصون بانتظام".
وأضافت بيرينغتون أن السمنة قد تكون أحد العوامل المساهمة، لكنها أكدت أن الأدلة ما تزال غير حاسمة، مشيرة إلى احتمال وجود عوامل بيئية أو غذائية جديدة لم تُكتشف بعد.
تشمل أعراض سرطان القولون الشائعة:
تغيّر في حركة الأمعاء (إسهال أو إمساك مستمر).
الشعور المتكرر بالحاجة إلى التبرز.
وجود دم في البراز.
ألم أو انتفاخ في البطن.
فقدان الوزن دون سبب واضح.
الشعور بالإرهاق المستمر.
روسيا اليوم
