الثلاثاء 2025-10-21 11:55 م
 

تحذير من "ترند شائع" لتحسين النوم والشخير

تحذير من "ترند شائع" لتحسين النوم والشخير
تحذير من "ترند شائع" لتحسين النوم والشخير
 
الثلاثاء، 21-10-2025 10:19 م
الوكيل الإخباري-   يسعى كثير من الناس للحصول على نوم أفضل وتقليل الشخير، لكن بعض الممارسات الشائعة قد تكون خطيرة على الصحة.اضافة اعلان


ويشير الخبراء إلى ضرورة فهم العوامل المؤثرة على النوم قبل اللجوء إلى أي حلول تجريبية، حفاظا على السلامة العامة وجودة النوم.

وفي هذا الصدد، حذر الخبراء من "ترند" إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم، مشيرين إلى أن هذه الممارسة قد تكون خطيرة ولا تستند إلى دلائل علمية قوية.

وتنتشر هذه النصيحة على منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، وغالبا ما يروج لها أشخاص مرتبطون بشركات تبيع منتجات مشابهة، رغم أن الفوائد المزعومة محدودة والمخاطر موجودة.

وقالت الدكتورة كيمبرلي هاتشيسون، طبيبة الأعصاب وخبيرة طب النوم في جامعة أوريغون للصحة والعلوم: "الدراسات المتعلقة بشريط الفم محدودة، والفوائد ضئيلة، والمخاطر المحتملة قائمة".

ومن المخاطر المحتملة لاستخدام شريط الفم: تفاقم اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي، أو حتى الاختناق.

وينصح الخبراء بالتنفس من الأنف دائما، إذ يعمل كمرشح طبيعي يحجز الغبار ومسببات الحساسية قبل وصولها إلى الرئتين. لكن إغلاق الفم بشريط لاصق ليس الحل الأمثل لتحسين النوم.

ويشير الدكتور ديفيد شولمان، طبيب النوم في جامعة إيموري، إلى أن هناك طرقا أكثر أمانا وفعالية، مثل: استخدام قطع الفم الطبية لفتح مجرى الهواء، أو جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر، أو الإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن إذا كانا سببا للشخير أو انسداد مجرى الهواء.

ويؤكد الخبراء على أهمية إجراء اختبار نوم، يمكن إجراء بعضه في المنزل، لتحديد سبب التنفس من الفم ومعالجته بشكل مناسب.

ومن المشاكل المرتبطة بالتنفس بالفم أثناء النوم:

جفاف الفم والحلق الملتهب.
رائحة الفم الكريهة.
زيادة الشخير.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

دول ترفض إرسال قوات إلى غزة خشية الاصطدام بحماس

عربي ودولي دول ترفض إرسال قوات إلى غزة خشية الاصطدام بحماس

ل

أخبار محلية بلدية إربد ومجلس المحافظة ومديرية الثقافة يبحثون تطوير البيوت التراثية

سرطان القولون يهاجم الأجيال الشابة .. لغز طبي يثير القلق العالمي

طب وصحة سرطان القولون يهاجم الأجيال الشابة .. لغز طبي يثير القلق العالمي

ل

فلسطين أكسيوس: الديمقراطيون يضغطون على ترامب لمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ل

طب وصحة دراسة: تناول الكاجو بانتظام يعزز صحة المراهقين المصابين بالسمنة

تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء

الطقس تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

عربي ودولي وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل نهاية الأسبوع أو خلال الأيام المقبلة



 
 





الأكثر مشاهدة