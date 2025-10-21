تحذير من "ترند شائع" لتحسين النوم والشخير

ويشير الخبراء إلى ضرورة فهم العوامل المؤثرة على النوم قبل اللجوء إلى أي حلول تجريبية، حفاظا على السلامة العامة وجودة النوم.
وفي هذا الصدد، حذر الخبراء من "ترند" إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم، مشيرين إلى أن هذه الممارسة قد تكون خطيرة ولا تستند إلى دلائل علمية قوية.
وتنتشر هذه النصيحة على منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، وغالبا ما يروج لها أشخاص مرتبطون بشركات تبيع منتجات مشابهة، رغم أن الفوائد المزعومة محدودة والمخاطر موجودة.
وقالت الدكتورة كيمبرلي هاتشيسون، طبيبة الأعصاب وخبيرة طب النوم في جامعة أوريغون للصحة والعلوم: "الدراسات المتعلقة بشريط الفم محدودة، والفوائد ضئيلة، والمخاطر المحتملة قائمة".
ومن المخاطر المحتملة لاستخدام شريط الفم: تفاقم اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي، أو حتى الاختناق.
وينصح الخبراء بالتنفس من الأنف دائما، إذ يعمل كمرشح طبيعي يحجز الغبار ومسببات الحساسية قبل وصولها إلى الرئتين. لكن إغلاق الفم بشريط لاصق ليس الحل الأمثل لتحسين النوم.
ويشير الدكتور ديفيد شولمان، طبيب النوم في جامعة إيموري، إلى أن هناك طرقا أكثر أمانا وفعالية، مثل: استخدام قطع الفم الطبية لفتح مجرى الهواء، أو جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر، أو الإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن إذا كانا سببا للشخير أو انسداد مجرى الهواء.
ويؤكد الخبراء على أهمية إجراء اختبار نوم، يمكن إجراء بعضه في المنزل، لتحديد سبب التنفس من الفم ومعالجته بشكل مناسب.
ومن المشاكل المرتبطة بالتنفس بالفم أثناء النوم:
جفاف الفم والحلق الملتهب.
رائحة الفم الكريهة.
زيادة الشخير.
