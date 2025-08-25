خبير تغذية تحذر: راقب كمية الطعام وليس نوعه فقط!

الوكيل الإخباري- أوضحت د. يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، أن التحكم في كمية الطعام لا يقل أهمية عن اختيار نوعه، فالمكسرات والسلطة مفيدان، لكن الفرق في السعرات كبير!

⚠️ الإفراط في الأكل، حتى من الأطعمة الصحية، يمكن أن يؤدي إلى تمدد المعدة وزيادة إفراز هرمونات الجوع، مما يصعّب الشعور بالشبع.



✅ نصائح بسيطة:

اجعل حجم اللحم أو السمك بحجم راحة يدك.

راعِ نمط حياتك: بعض الناس يناسبهم نظام الوجبات الصغيرة المتكررة، وآخرون يفضلون وجبات أكبر وأقل عددًا.

اضبط نظامك الغذائي وفق نشاطك البدني.



🍎 وللفواكه:

تجنّب الفواكه المتجانسة تمامًا، فقد تكون مليئة بالمواد الكيميائية.

اختر الفواكه المحلية متى أمكن.

التنوع اللوني مهم: كل لون = مضادات أكسدة مختلفة!