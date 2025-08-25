خبير تغذية تحذر: راقب كمية الطعام وليس نوعه فقط!

⚠️ الإفراط في الأكل، حتى من الأطعمة الصحية، يمكن أن يؤدي إلى تمدد المعدة وزيادة إفراز هرمونات الجوع، مما يصعّب الشعور بالشبع.
✅ نصائح بسيطة:
اجعل حجم اللحم أو السمك بحجم راحة يدك.
راعِ نمط حياتك: بعض الناس يناسبهم نظام الوجبات الصغيرة المتكررة، وآخرون يفضلون وجبات أكبر وأقل عددًا.
اضبط نظامك الغذائي وفق نشاطك البدني.
🍎 وللفواكه:
تجنّب الفواكه المتجانسة تمامًا، فقد تكون مليئة بالمواد الكيميائية.
اختر الفواكه المحلية متى أمكن.
التنوع اللوني مهم: كل لون = مضادات أكسدة مختلفة!
