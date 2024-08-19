خل التفاح- هل يعالج الانتفاخ؟

لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن خل التفاح علاج فعال للانتفاخ والغازات، حيث وجدت الدراسة السريرية الوحيدة التي تم إجراؤها على خل التفاح ومشاكل الجهاز الهضمي أن خل التفاح يمكن أن يضعف إفراغ المعدة.
وجدت الدراسة الصغيرة، التي أجريت على 10 مرضى يعانون من مرض السكري من النوع الأول وخزل المعدة السكري، أن خل التفاح يبطئ إفراغ المعدة بدلاً من تسريعه.
عندما يتباطأ إفراغ المعدة، فإن عضلات المعدة والأمعاء تستغرق وقتًا أطول لدفع البراز إلى خارج الجسم، وكلما طالت مدة بقائه في الأمعاء، زاد إنتاج الغازات، لذلك، من المحتمل أن يؤدي خل التفاح إلى تفاقم أعراض الغازات والانتفاخ لديك.
ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين لا يعانون من خزل المعدة قد يجدون أن خل التفاح يساعد في عملية الهضم.
إذا كان لديك انخفاض في حمض المعدة، على سبيل المثال، قد تعاني من الانتفاخ بسبب تراكم البكتيريا في معدتك، يمكن أن يحدث هذا عندما لا يتم تقسيم الطعام، ونظرًا لأن خل التفاح قد يساعد في زيادة حمض المعدة وقد يكون أيضًا مضادًا للميكروبات بطبيعته، فقد يكون مفيدًا.
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